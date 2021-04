NBA : Stephen Curry a sorti le lance-flamme pour mettre le feu à la ligue

Ceci n’est pas un poisson d’avril. Stephen Curry vient de planter 72 tirs à trois points lors des dix dernières rencontres, un total de paniers longue distance jamais réalisé auparavant dans l’histoire de la NBA.

Depuis le début du mois, chaque rencontre des Warriors de Golden State est un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les fans de la ligue. Dernière performance en date, dans la nuit de lundi à mardi, dans une victoire face aux Sixers de Philadelphie. Opposé à l'équipe qui possède le meilleur bilan de la conférence Est, Stephen Curry a inscrit 20 points en l’espace de 5 minutes et 38 secondes.

Le joueur de 33 ans a terminé la rencontre avec 49 points au compteur, et 10 paniers à 3 points réussis sur 17 tentatives. Le mois d’avril de ce monsieur est juste monstrueux, avec 40,8 points de moyenne, 54,9% de réussite aux tirs, dont 50,3% à trois points.

© TheAthletic

Après cette victoire face aux Sixers, Stephen Curry a enregistré son 6e match cette saison avec 10 paniers à trois points inscrits, portant son total en carrière à 21. Aucun autre joueur n’en compte plus de 5 au total… en carrière.

The BEST THREE from each of @StephenCurry30's last 10 games, in which he has set an NBA record with 72 threes over a 10-game stretch! pic.twitter.com/TamdZICFDT

— NBA (@NBA) April 20, 2021