Superligue : Pep Guardiola opposé au projet, Zinedine Zidane botte en touche

Le projet de Superligue a plongé le football européen dans une profonde crise. Et de nombreuses voix se sont déjà élevées contre cette compétition dissidente à laquelle est venue s’ajouter celle de Pep Guardiola, pourtant entraîneur de Manchester City qui est un des clubs concernés. Également interrogé sur la question, Zinedine Zidane n’a pas souhaité se prononcer.

Au même titre que cinq autres formations anglaises (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham), et que les trois équipes espagnoles et italiennes (Atlético Madrid, Barcelone, Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, Juventus Turin), City est l’un des principaux acteurs de la création de cette Superligue, qui ne cesse de provoquer tant de remous. Cela n’a pas empêché l’entraîneur des Citizens de critiquer envers cette ligue quasi fermée contraire aux valeurs du sport avec 15 places sur 20 qui seraient réservées chaque année aux équipes fondatrices.

«Le sport n’est pas du sport quand il n’existe pas de relation entre effort et récompense. Ce n’est pas du sport si le succès est garanti ou si perdre n’a aucune importance», a déploré le technicien catalan, qui attend que les instigateurs «clarifient» leur projet, concernant la présence et l’absences de certaines équipes. «Il faut clarifier pourquoi ces équipes sont dedans et d’autres, comme l’Ajax, qui a gagné quatre ou cinq Coupes d’Europe, n’y sont pas», a-t-il déclaré.

Malgré son opposition, il a réaffirmé son attachement à Manchester City et s’est prononcé contre une exclusion de la Ligue des champions, alors que les Citizens doivent affronter le PSG en demi-finale (28 avril-4 mai). «Nous allons jouer la Ligue des champions la semaine prochaine et essayer d'atteindre la finale. Nous voulons jouer en Europe parce que nous le méritons», a-t-il insisté. La réponse devrait être connu vendredi.

Elle concernera également le Real Madrid à l’origine de cette compétition avec son président Florentino Pérez placé à la tête de de la structure chargée de concrétiser le projet. Et au contraire de Guardiola, Zidane a préféré botter en touche. «J’ai mon avis, mais je ne vais pas vous le donner, a affirmé l’entraîneur madrilène. Après vous allez dire ‘Zidane ne se mouille jamais, il ne dit jamais rien’. Pourquoi ? Parce que ce qui m’anime, c’est mon travail, ce que je fais au jour le jour. Moi, c’est Cadix», que le champion d’Espagne doit affronter, ce mercredi pour la 31e journée de Liga.

«Cela est une question pour une seule personne : le président. Chacun a son opinion là-dessus, mais moi je ne suis pas ici pour parler de cela. Je suis là pour parler de la Liga, de la Ligue des champions (où les Merengues seront opposés à Chelsea en demie, ndlr)… Le reste, ce n’est pas mon travail», a ajouté l’ancien meneur de jeu, qui a donc choisi de ne pas s’épancher. Tout comme ses joueurs puisqu’aucun d’entre eux ne s’est exprimé sur cette Superligue.