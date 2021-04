JO de Tokyo : les Bleuets connaissent leurs adversaires en phase de groupes

Les Bleuets épargnés par le tirage au sort. L'équipe de France a été placée mercredi dans le groupe du Japon, du Mexique et de l'Afrique du Sud pour le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Placés dans le groupe A, les joueurs de Sylvain Ripoll commenceront leur tournoi le 22 juillet (10h heure française) à Tokyo face au Mexique. Ils affronteront ensuite l'Afrique du Sud le 25 juillet (10h heure française) à Saitama et enfin le Japon, pays-hôte de ces JO, reportées d'un an pour cause de pandémie, le 28 juillet (13h30 heure française) à Yokohama.

La France devra terminer dans les deux premiers de sa poule pour se qualifier pour les quarts de finale.

Le tirage au sort a par ailleurs réservé un parcours compliqué au Brésil, tenant du titre, qui se retrouve dans le groupe D avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Le groupe C est également relevé avec l'Egypte, qui espère la présence de la star de Liverpool Mohamed Salah, l'Espagne, l'Argentine et l'Australie. Dans le groupe B figurent la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Honduras et la Roumanie.

Le tournoi - réservé aux joueurs de moins de 23 ans, avec une exception possible pour seulement trois joueurs par équipe - se tiendra du 21 juillet au 7 août prochain.

Du côté des femmes, les grandes favorites américaines affronteront la Suède, l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G. L'équipe de France féminine n'est pas qualifiée pour les JO.