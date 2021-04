Cyclisme: Thibaut Pinot, toujours souffrant du dos, renonce au Giro

Grosse déception pour Thibaut Pinot. Le leader de l'équipe Groupama-FDJ, toujours en proie à des douleurs au dos, a renoncé à participer au Tour d’Italie (8-30 mai), son objectif principal de la saison 2021 où il a choisi de faire l'impasse sur le Tour de France, a annoncé samedi son équipe.

«Je ne peux pas me cacher: je ne suis pas en condition pour briller sur le Giro. Je souffrirais inutilement et je ne serais pas en mesure d’aider l’équipe. Ce n’est même pas une question de forme, mais les douleurs au dos m’empêchent d’être performant», a expliqué le cycliste de 30 ans dans le communiqué de son équipe.

«Ne pas disputer le Tour d’Italie est un crève-coeur, on a tout fait pour y être! On a vraiment fait le maximum pour que je puisse prendre le départ avec la forme qui est normalement la mienne. Je suis déçu mais je pense à la suite. Je veux me soigner, laisser ces problèmes de dos derrière moi pour retrouver mon niveau et me battre avec les meilleurs», a poursuivi le Franc-Comtois, 3e du Tour de France 2014.

«Aucune date de reprise de la compétition n’est arrêtée et aucun objectif sportif n’est encore défini», a de son côté précisé son équipe.

Thibaut Pinot souffre du dos depuis sa chute dans la première étape du Tour de France fin août dernier à Nice (os sacrum et iliaque fissurés).

Dans un entretien accordé à l'Equipe, le cycliste avait confié que l'idée de mettre un terme à sa carrière lui avait souvent traversé l'esprit. «Ah mais, arrêter le vélo, j'y pense très souvent ça. Depuis toujours, depuis que j'ai 18 ans.…», avait-il déclaré.