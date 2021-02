Cyclisme : Thibaut Pinot pense «très souvent» à mettre un terme à sa carrière

Thibaut Pinot a confié ce mardi à l’Equipe qu’il pensait «très souvent» à mettre un terme à sa carrière de cycliste mais qu’il parvenait à retrouver rapidement l’envie et le plaisir.

Le Français, qui ne participera pas au Tour de France 2021, a admis qu’il réfléchissait parfois à raccrocher le vélo. «Ah mais, arrêter le vélo, j'y pense très souvent ça. Depuis toujours, depuis que j'ai 18 ans.…», explique-t-il au quotidien sportif.

S’il le dit avec un ton humoristique, il ne se cache pas sur le fait que ces pensées l’accompagnent très souvent, notamment depuis l’été dernier et une chute dans le Critérium du Dauphiné alors qu’il était en position de l’emporter. Sans oublier celle qui suivra dès la première étape du Tour de France 2020.

Il reconnaît d’ailleurs avoir pensé à raccrocher ces derniers mois. «Oui, mais après, je dis toujours à chaud que je vais arrêter. Quand je rentre de l'entraînement, que je suis trempé, que j'ai crevé deux fois, que j'ai chopé la neige... et puis le lendemain je repars et je fais la même chose, je reprends la neige... Mais je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas... Je n'ai pas encore bouclé la boucle en tout cas, explique-t-il. J'ai toujours dit que quand je verrais que je ne suis plus capable de gagner des courses, j'arrêterais, poursuit-il. Mais là ce n'est pas encore le cas, sinon je ne serais pas là.»

Thibaut Pinot avoue également qu’il a mal très vécu le fait d’être leader de son équipe Groupama-FDJ. «Je ne voulais plus vivre ça, lâche-t-il. Cette pression d'être leader à 100 %. Maintenant, quand je serai leader sur une course, les mecs devront faire leur course aussi, je ne veux plus qu'il y ait un groupe dédié à 100 % pour moi. De toute façon, la pression la plus dure à gérer pour moi, c'est celle que je me mets, pas celle des journalistes, du public, des gens... Je n'ai plus envie de décevoir mon équipe.»

