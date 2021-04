PSG-Manchester City : Qui est l’arbitre de la rencontre ?

Un habitué des grands rendez-vous. Félix Brych va diriger la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, ce mercredi, au Parc des Princes.

Ce n’est pas la première fois que le club de la capitale va croiser l’arbitre allemand (45 ans). Désigné meilleur arbitre du monde en décembre 2017, quelques mois après avoir arbitré la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus Turin (4-1), Félix Brych a déjà dirigé à quatre reprises les Parisiens sur la scène européenne. Et la dernière ne reste pas un bon souvenir.

C’était il y a trois ans, déjà au Parc des Princes, et les coéquipiers de Marquinhos s’étaient inclinés en 8e de finale retour contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo (1-2). Une défaite synonyme d’élimination pour Paris, qui avait également perdu au match aller dans la capitale espagnole (3-1).

En 2016, il avait également officié le 8e de finale retour du PSG à Chelsea, soldé par une victoire et une qualification parisienne (1-2). Toujours la même année, il était au sifflet quelques mois plus tard lors du match nul à l’Emirates Stadium entre Arsenal et le club parisien durant la phase de groupes (2-2). Le premier match du PSG dirigé par l’officiel allemand remonte à 2013 avec un large succès sur la pelouse de l’Olympiakos (1-4).

Manchester City garde aussi des souvenirs mitigés de Félix Brych. Si les Citizens se sont imposés, la saison dernière en 8e de finale retour contre le Real Madrid (2-1), ils comptent trois défaites pour deux victoires avec l’Allemand au sifflet.

Si son expérience ne fait aucun doute, avec plus d’une centaine de matchs internationaux au compteur, Félix Brych avait suscité la polémique lors de la Coupe du monde 2018 en Russie avec une prestation contestée à l’occasion du match opposant la Serbie à la Suisse, qui lui a valu d’être renvoyé chez lui prématurément par la Fifa. Alors qu’il était pressenti pour arbitrer la finale avant le début de la compétition, il n’aura finalement arbitré qu’une seule rencontre.