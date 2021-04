PSG-City : Benjamin Mendy traverse une mauvaise passe

Benjamin Mendy sera bien présent au Parc des princes ce soir lors de PSG-Manchester City, mais il ne devrait pas entrer en jeu. Comme souvent cette saison.

Il est en perte de vitesse totale. Le latéral gauche, champion du monde avec l’équipe de France en 2018, a bien été retenu pour disputer la demi-finale aller de Ligue des champions, mais le Francilien, qui va revenir dans sa région pour la première fois avec les Citizens, traverse une mauvaise période.

Cette saison, Benjamin Mendy a été dépassé dans la hiérarchie des latéraux par Joao Cancelo et Oleksandr Zinchenko. L’ancien joueur de l’OM et de Monaco n’a d’ailleurs été titularisé qu'à 15 reprises toutes compétitions confondues et n'a joué que 78 petites minutes en Ligue des Champions depuis le début de la saison.

Régulièrement soutenu par Pep Guardiola, même lorsqu’il était blessé ou en méforme, Mendy a été sorti du 11 de départ à l’automne et ne l’a plus réintégré. Ou tout du moins, qu’à très peu de reprises. Il a d’ailleurs été absent de la grosse série de 15 victoires consécutives pendant l’hiver.

Sans oublier que dimanche, Benjamin Mendy était sur le banc lors du sacre en League cup, pas forcément la plus grosse compétition de Manchester City. Il serait donc étrange de le voir titulaire face au PSG. Inquiétant pour lui, surtout en vue de l’Euro 2021…