Kickboxing : Badr Hari va faire son retour cet été

Le kickboxeur Badr Hari a annoncé ce jeudi son retour à la compétition. Ce sera au Glory 78 en juillet prochain au Pays-Bas.

Les fans vont être ravis. Après une défaite surprenante contre Benny Adegbuyi en décembre dernier, la légende des rings (106 victoires en 121 combats en carrière) va retrouver la compétition six mois après. Ce sera lors du Glory 78 le 17 juillet à Rotterdam contre le Polonais Arkadiusz Wrzosek.

Alors que son revers en décembre était pour beaucoup une sorte de «début de la fin» pour le combattant néerlandais, d’origine marocaine, lui semble s’être lancé dans une quête de titre avant de raccrocher.

Sur les réseaux sociaux, Badr Hari a posté régulièrement des photos et vidéos où il apparaît dans une forme et un physique impressionnants.

«Un athlète qui veut gagner doit aussi savoir parfois perdre. C’est du sport. C’est ce qui rend la victoire plus belle. La plupart des légendes ont dû faire face à des échecs. Je pourrais le refuser, mais je n’ai jamais refusé de réagir au cours de ma longue carrière. J’ai accepté mes erreurs et j’ai cherché des solutions. J’ai refusé le verdict de ceux si rapides à m’enterrer parce que je sais qui je suis. Il n’y a pas de place pour le doute. J’ai réagi avec une préparation très dure et différente. Tout est question d’état d’esprit… Je reviendrai sur le trône et ce combat est une 1ère étape», a posté le kickboxeur sur son Instagram.

Plongez dans l'univers des Sports de combat avec le podcast L'Arène