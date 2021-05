Vidéo : De violentes bagarres éclatent dans les tribunes du combat entre Andy Ruiz et Chris Arreola

Il n’y a pas eu des coups que sur le ring. Le combat entre Andy Ruiz et Chris Arreola, samedi soir, à Carson (Californie) a été terni par de violentes bagarres générales entre spectateurs dans les tribunes.

Une première rixe a éclaté au milieu des travées entre un petit groupe de personnes. Plusieurs coups ont été échangés, mais la pression est vite retombée. Quelques instants seulement. D'une autre partie des gradins, elle est rapidement montée d’un cran entre une trentaine de spectateurs avec des coups de poing et de pied beaucoup plus violents. Il a fallu plusieurs minutes avant que le calme revienne dans les travées.

And boxing is back in SoCal! They are slugging it out in the stands!! @barstoolsports #RuizArreola pic.twitter.com/0jFcZPhlaz — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 2, 2021

This is why the call this place the “War Grounds” in Carson





AKA Home Depot Center, Stub Hub Center, and now Dignity Health Sports Park





This during the 4th round #RuizArreola #boxing #boxeo pic.twitter.com/IhSCnF6S0H — MiguelAngelMaravilla (@MigMaravilla) May 2, 2021

And now we have another one even crazier than the last! What is going on?! https://t.co/9AuXcIn5Wm pic.twitter.com/lenWxxIsAg — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 2, 2021

Mais quelques instants plus tard, d’autres spectateurs en sont venus aux mains avec des coups tout aussi virulents. Malgré tout, les agents de sécurité ont pu intervenir et ont évacué les personnes concernées pour enfin apaiser les esprits.

Sur le ring, Andy Ruiz a connu un retour compliqué un an et demi après la perte de ses ceintures mondiales IBF, WBA et WBO des lourds. Mais, délester d’une douzaine de kilos, le boxeur américain a renoué avec la victoire en battant aux points, par décision unanime, son compatriote Chris Arreola.

Bien que laborieuse, cette victoire face à un adversaire âgé de 40 ans et plutôt en fin de carrière devrait permettre à Ruiz de se replacer en haut de la liste des prétendants aux couronnes mondiales.

Il se positionne comme adversaire potentiel d’Anthony Joshua, qui lui avait repris ses trois titres en décembre 2019, et de Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC, qui doivent s'affronter cet été pour une unification très attendue. En attendant, Andy Ruiz pourrait se confronter à Deontay Wilder.