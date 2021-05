Ligue 1 : Lille ne veut pas perdre le Nord à Lens

A trois journées de la fin, Lille a son destin en main pour conquérir le titre de champion. Aux hommes de Christophe Galtier, en tête avec un point d’avance sur le PSG, de ne pas le laisser s’échapper et ça commence, ce vendredi, à Lens en ouverture de la 36e journée de Ligue 1.

Au stade Bollaert-Delelis, il ne sera pas seulement question de suprématie régionale. Ce derby du nord revêt un véritable enjeu sportif pour les Sang et Or, qui visent une qualification en Ligue Europa, mais surtout pour le Losc, en quête du 4e sacre de son histoire. «L’enjeu est sur le résultat, il n’est pas sur la rivalité entre Lillois et Lensois», a ainsi insisté Galtier. Peu importe le contexte et l’antagonisme entre les deux clubs, Lille reste focalisé sur son objectif.

«C’est beaucoup plus important qu’un derby normal pour nous», a confié l’attaquant turc Burak Yilmaz, conscient que lui et ses coéquipiers pourraient faire un pas de géant et mettre la pression sur son rival parisien, avant son déplacement dimanche à Rennes, en cas de succès. Même si le coach lillois a tenu à dédramatiser le résultat du match. «Est-ce que ce sera un match décisif ? Non, car il restera deux matchs après», a-t-il confié.

Mais il estime que son équipe n’a pas le droit au moindre faux pas à Lens, mais aussi lors des deux dernières journées contre Saint-Etienne et à Angers, si elle veut être couronnée. «Je pense que Paris gagnera ses trois prochains matches en L1. Si on veut rester en tête, il faudra gagner nos trois prochaines rencontres», a prévenu Galtier. Et ses joueurs ne devront pas compter sur un coup de pouce de leurs voisins.

Sèchement battus à l’aller dans un match où ils avaient terminé à neuf (4-0), les Lensois comptent prendre leur revanche et jouer les trouble-fêtes tout en confortant leur 5e place. «On ne peut pas dire que les objectifs sont atteints car on veut aller chercher plus haut. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi», a lâché Gaël Kakuta, qui «préfère que Paris soit champion». Une bonne manière de lancer les hostilités d’un derby qui promet d’être explosif.