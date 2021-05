Boxe : Canelo est-il le meilleur boxeur actuel de la planète ?

Opposé à Bill Joe Saunders samedi, Saul «Canelo» Alvarez va de nouveau avoir l’occasion de montrer à la planète boxe qu’il est l’un des meilleurs de la planète. Si ce n’est le meilleur actuellement ?

A 30 ans, le gamin de Guadalajara ne cesse d’impressionner. Celui qui est devenu champion junior du Mexique à 15 ans et qui est passé professionnel après seulement 20 petits combats, va disputer son 59e combat pro contre l’Anglais invaincu. Et avec un bilan de 55 victoires, 2 nuls (dont un contre Gennady Golovkin) et seulement une défaite contre Floyd Mayweather (alors qu’il avait 22 ans), «Canelo» a les statistiques qui lui permettent de s'imposer comme le meilleur toute catégorie.

Passé des poids légers aux super-moyens, Saul Alvarez, doté d'une explosivité et d'une capacité d'esquive incroyables (que l'on peut apercevoir à chaque combat) a traversé les catégories avec une aisance et une facilité déconcertante en enchaînant rapidement les combats. Alors que certains attendent pour combattre après une victoire, lui ne s’arrête pas et monte sur le ring au moins deux fois par an.

Numéro un toutes catégories confondues

Mais monter sur les rings est une chose, il faut aussi affronter les plus grands. Ce qui a longtemps était le défaut de «Canelo». Il a fallu attendre une défaite, la seule de sa carrière, contre Floyd Mayweather pour comprendre à l’ex-protégé d’Oscar De La Hoya avec qui il s’est brouillé (désormais il a Matchroom d’Eddie Hearn comme promoteur), qu’il devait se battre contre les meilleurs.

Ainsi, Saul Alvarez a ensuite enchaîné, avec brio, contre Erislandy Lara, Miguel Cotto, Amir Khan, Liam Smith, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Sergey Kovalev et Callum Smith pour prouver qu’il régnait en maître dans ses catégories mais aussi sur la planète boxe. Ce n’est pas pour rien qu’il est numéro au classement général (toutes catégories confondues) selon BoxRec (la référence !).

Il faut dire que parmi les numéros uns des catégories, il est celui qui a le plus de combats. Ce qui aide sûrement à le mettre devant des Tyson Fury, Terence Crawford (welter), Anthony Joshua ou encore Teofimo Lopez et Jermall Charlo qui dominent leurs poids.

Reste qu'il y a toujours des doutes sur Saul Alvarez. Et notamment en ce qui concerne les questions de dopage. En 2018, il a été contrôlé positif deux fois au clebuterol avant sa revanche contre Gennady Golovkin. Alvarez avait dit qu’il s’agissait de viande contaminée. Il avait été suspendu six mois.

Malgré toutes les critiques, il continue d'avancer et d'impressionner. Et face à Bill Joe Saunders (invaincu), qui lui a d'ailleurs rappelé cet épisode de viande contaminé, le Mexicain, qui avait signé un contrat record avec DAZN pour près de 400 millions de dollars en 2018, a donc l’occasion de prouver une nouvelle fois qu’il est bien l’un des meilleurs.

