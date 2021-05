Canelo-Saunders : Mike Tyson et Tyson Fury donnent leur pronostic

Saul «Canelo» Alvarez et Bill Joe Saunders s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche aux Etats-Unis. Et pour l’occasion Mike Tyson et Tyson Fury ont donné leur gagnant.

Pour cet énorme combat, l’un des plus attendus de l’année en boxe, qui verra les titres WBA, WBC et WBO des super-moyens en jeu, les deux hommes auront pour lieu d’affrontement l’AT&T Stadium d’Arlington dans le Texas. Et 70.000 spectateurs viendront garnir les tribunes du stade pour voir le Mexicain, patron de la catégorie, et l’Anglais, invaincu en carrière, s’affronter.

Un combat qui devrait être regarder par des millions de personnes à travers la planète et que deux géants du Noble-art regarderont évidemment : Mike Tyson et Tyson Fury. Les deux hommes ont d’ailleurs chacun leur favori.

Pour «Iron Mike», Saul «Canelo» Alvarez ne fera qu’une bouchée de Bill Joe Saunders. « Il est KO en ce moment même, il est déjà mis KO, je le jure, il est KO», a-t-il expliqué dans on podcast Hotboxin’.

En revanche, l’actuel champion du monde WBC des poids lourds, qui sera sur place pour le combat, pense l’inverse et voit son compatriote l’emporter et créer une immense sensation. «Je pense que tout le monde s’extasie sur Canelo, à quel point il est bon et à quel point il est si génial, mais je pense juste qu’à chaque fois que Billy Joe entre sur le ring, il est comme moi, a indiqué Tyson Fury. Saunders va lui donner une leçon.»

