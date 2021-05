Coupe de France : Andy Delort et Neymar réconciliés

La magie de la Coupe ? Après de multiples provocations sur et en dehors du terrain lors des rencontres entre le PSG et Montpellier, Neymar et Andy Delort ont finalement fait la paix en marge de la qualification des Parisiens, mercredi soir dans l’Hérault.

Au terme d’une rencontre riche en suspense (2-2), Kylian Mbappé et ses partenaires sont parvenus à l’emporter lors des tirs au but (5 tirs au but à 6) avec un doublé de la star parisienne.

Comprenez une chose, se chambrer est un jeu



Bon, Paredes n’est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation #MHSCPSG pic.twitter.com/gUf82d6IRv — Andy Delort (@AndyDelort9) May 13, 2021

Malgré quelques frictions à l’issue de la rencontre, une image plutôt sympa a été publiée ce jeudi par Andy Delort. L’attaquant héraultais a posté sur Twitter une photo en compagnie de Neymar. Les deux hommes ont pris l’habitude de s’invectiver lors de leurs confrontations mais ont, cette fois, choisi de s’afficher ensemble avec de larges sourires.

La hache de guerre est également enterrer entre le buteur montpelliérain et Leandro Paredes, d’après le premier. «Comprenez une chose, se chambrer est un jeu, a écrit en légende Andy Delort. Bon, Paredes n’est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation».

En venant à bout de valeureux montpelliérains, le PSG s’est hissé en finale de la Coupe de France et va connaître son adversaire ce jeudi soir. Rumilly Vallières affronte Monaco (21h12) pour le dernier ticket de la finale qui aura lieu le mercredi 19 mai (21h15) au Stade de France.