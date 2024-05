Ligue 1 : l'OM battu à Reims, le PSG vainqueur à Nice... Ce qu'il faut retenir des matchs en retard de la 32e journée

La 32e journée de Ligue 1 s'est officiellement achevée ce mercredi 15 mai avec les matchs en retard de l'OM, battu à Reims (1-0), et du PSG, vainqueur à Nice (1-2). Voici ce qu'il faut en retenir.

Reims-OM : 1-0

Nice-PSG : 1-2

Le PSG, déjà titré et sans notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, s'est imposé à Nice 2-1 mercredi en match en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, et a mis fin aux espoirs des Aiglons de participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Grâce à ses jeunes pousses, Paris s'est rattrapé de sa défaite le week-end dernier à domicile face à Toulouse (3-1). Bradley Barcola, dont le nom circule pour la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024 qui sera donnée ce jeudi, a marqué dès la 18e minute de jeu. Yoram Zague, pour ses 18 ans, a inscrit son premier but en Ligue 1 (24e). Mohamed AliCho a réduit la marque (2-1).

Toulouse-Montpellier : 1-2

Ce vendredi, Montpellier a arraché un succès important face à Toulouse. Pourtant, rien n'a été facile pour les Héraultais. Si Teji Savanier a d'abord inscrit un magnifique but (27e), les Toulousains ont réduit le score à peine plus de cinq minutes plus tard (34e). Réduits à 10 après l'expulsion de leur buteur à l'heure de jeu, les Montpelliérains ont réussi à prendre l'avantage en fin de match grâce à Khalil Fayad (81e). Une victoire étriquée mais précieuse pour Montpellier : le club a assuré son maintien en Ligue 1.

Lens-Lorient : 2-0

Le FC Lorient a, au contraire de Montpellier, fait un pas supplémentaire vers la Ligue 2. Les Bretons ont encaissé une sixième défaite de rang contre le RC Lens. Les Nordistes ont maîtrisé ce match, même si la défense très basse des Merlus leur a posé de gros problèmes en première mi-temps. Elye Wahi (57e) et David Pereira Da Costa (81e) ont marqué les deux buts du match. Grâce à ce succès, les Sang et Or reprennent espoir dans la course à l'Europe. Ils ne sont qu'à deux points de la cinquième place occupée par Nice, synonyme de qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine.

Le Havre-Strasbourg : 3-1

Les problèmes d'efficacité des Havrais devant le but semblent loin. Troisième plus mauvaise attaque de Ligue 1 avant cette journée, le Havre a encore fait trembler les filets trois fois ce samedi. Après leur match nul spectaculaire (3-3) contre le PSG le 27 avril dernier, les Normands ont largement battu Strasbourg (3-1). Le jeune Yassine Kechta (22 ans) a inscrit deux buts de la tête (24e et 65e), avant que le vétéran André Ayew (34 ans) ne scelle la victoire en fin de match (90e+6). Entretemps, Frédéric Guilbert avait réduit le score pour les Strasbourgeois (86e). Au classement, le Havre reprend de l'air sur la zone de relégation et a trois points d'avance sur Metz, barragiste.

Monaco-Clermont : 4-1

L'AS Monaco, solide deuxième de Ligue 1, a facilement disposé de Clermont, bon dernier. Takumi Minamino (16e), Breel Embolo (37e) et Wissam Ben Yedder (57e et 87e) se sont fait plaisir en attaque. Si le Clermontois Muhammed Cham avait égalisé à la 34ème minute, il n'a pas pu empêcher son équipe d'encaisser une de ses plus lourdes défaites de la saison. Les Auvergnats sont quasiment certains d'être relégués en Ligue 2.

Metz-Rennes : 2-3

Le FC Metz ne décolère pas. Alors qu'ils menaient 2 buts à 1 face au FC Rennes, les Messins ont vu Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, accorder un penalty très généreux aux Rennais à la 73ème minute, transformé par Benjamin Bourigeaud. Galvanisés par ce but, les Bretons ont poussé jusqu'au bout et ont pris l'avantage en fin de match grâce à Arnaud Kalimuendo (93e+3). Deux minutes plus tard, le meilleur buteur de Metz Georges Mikautadze a écopé d'un carton rouge très sévère, après avoir légèrement poussé Arnaud Kalimuendo. Une décision qui a fait dégoupiller l'entraîneur messin, László Bölöni. «Quand quelqu'un est aveugle, et je ne fais allusion à personne, il prend un bâton blanc. Si on a le VAR (assistance vidéo à l'arbitrage), utilisons-le», a-t-il déclaré en référence au penalty sifflé pour Rennes.

Brest-Nantes : 0-0

Peu d'occasions et pas de but dans ce match opposant Brest, équipe pourtant séduisante et Nantes, qui a passé quasiment l'intégralité du match à défendre. Et ce match nul n'arrange personne. Les Nantais n'ont toujours pas sécurisé leur maintien en Ligue 1 et Brest se retrouve sous la menace de Lille dans la course à la Ligue des Champions. Si les Lillois gagnent contre Lyon ce lundi, ce sont les Nordistes qui monteront sur le podium et occuperont la troisième place qualificative pour la prestigieuse compétition européenne.

Lille-Lyon : 3-4

C'est l'un des matchs de l'année. Lundi 5 mai, l'Olympique lyonnais se rendait à Lille pour y défier la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. À la mi-temps, la logique était respectée : le LOSC menait 2-0 grâce à des buts de Bafodé Diakité (21e) et Edon Zhegrova (37e). Mais au retour des vestiaires, les Lyonnais ont complètement renversé le cours de la rencontre. Saïd Benrahma a d'abord réduit l'écart (65e) avant que Malick Fofana (82e) égalise pour Lyon. Si Bafodé Diakhité a bien cru donner la victoire aux Nordistes (85e), Alexandre Lacazette (88e) et Mama Baldé (90+2) ont permis aux Gones de s'imposer. Un scénario complètement dingue qui contrarie les rêves de podium des Lillois : ils ont deux points de retard sur Brest, troisième.

