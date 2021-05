Boxe : Joshua-Fury, la date officielle du choc connue

Le tant attendu combat de boxe entre Anthony Joshua et Tyson Fury se tiendra le 14 août, a confirmé dimanche le clan Fury.

Enfin ! Alors que les fans et les spécialistes ne cessent d’attendre l'officialisation d’une date et d’un lieu pour ce choc entre les deux Britanniques, patrons des poids lourds, pour l’unification de toutes les ceintures, Tyson Fury a confirmé la date donnée en début de semaine par le patron de Matchroom (qui gère notamment le Français Souleymane Cissokho).

«Énorme annonce Fury contre Joshua est programmé le 14 août dans le royaume d'Arabie saoudite. Le plus grand évènement sportif mondial, tous les yeux (seront) braqués sur nous», a tweeté Tyson Fury.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 16, 2021