Ligue des champions féminine : le Barça sur le toit de l'Europe

Le FC Barcelone a remporté dimanche la première Ligue des champions féminine de son histoire en battant Chelsea (4-0).

Le salut du Barça est passé par les femmes. Alors ques les coéquipiers de Lionel Messi traversent des années très compliquées sur la scène européenne enchaînant les désillusions et les humiliations, les Barcelonaises ont porté haut les couleurs catalanes.

A Göteborgn les joueuses de Lluis Cortes ont tué le suspense assez rapidement en ouvrant le score dès la première minute par Melanie Leupoltz contre son camp avant les réalisations de la capitaine Alexia Putellas sur penalty (14e), d'Aitana Bonmati (20e) puis Caroline Graham Hansen (36e).

Le Barça, qui a battu le PSG au tour précédent, s’est baladé dans le huis clos du Gamla Ullevi de Göteborg, avec une aisance et une assurance épatantes face au Chelsea FC de la Danoise Pernille Harder, désignée meilleure joueuse UEFA en 2020, et de l'Australienne Sam Kerr, recrutée il y a un an et demi avec un salaire mirifique.

Dans cette finale sans club français, une première depuis 2014, le coin de ciel bleu est venu de Kheira Hamraoui, enfin titulaire après quatre rendez-vous manqués: suspendue en 2015 avec le PSG, puis en 2019 avec le Barça, l'internationale tricolore n'avait pas été alignée lors des finales remportées avec Lyon en 2017 et 2018.