Masters 1000 de Rome : la finale dames n’a duré que… 45 minutes

Une mi-temps en football… La finale dames du Masters 1000 de Rome entre Iga Swiatek et Karolina Pliskova n’a duré, ce dimanche, que 45 minutes. Le temps pour Swiatek de terrasser son adversaire avec une victoire express (6-0, 6-0).

Un score net et sans bavure. A deux semaines de Roland-Garros (30 mai-13 juin), dont elle est la tenante du titre, la jeune Polonaise (19 ans) a surclassé la Tchèque pour s’offrir le 3e titre de sa carrière. Pliskova, qui disputait sa 3e finale consécutive sur la terre battue romaine (victoire en 2019, finaliste en 2020), n’est jamais entrée dans la rencontre et a été déstabilisée par la variété des coups et l’agressivité d’Iga Swiatek.

En à peine une vingtaine de minutes, cette dernière avait déjà empoché la première manche avec trois jeux blancs sur son service et en n'ayant concédé que quatre points. Le second set a été de la même facture, même si Pliskova a décroché ses premiers points en retour et s’est même procurée deux balles de break pour revenir à 2-1. Mais la Polonaise les a effacées avec autorité avant de signer un nouveau set blanc.

Avec cette victoire, Iga Swiatek, qui fêtera ses 20 ans la fin du mois et va faire son entrée dans le Top 10, a fait le plein de confiance et déjà pris rendez-vous pour Roland-Garros, où elle défendra sa couronne. Elle a aussi confirmé que la terre battue est bien sa surface de prédilection avec trois finales et deux titres en sept tournois sur ocre. De bon augure avant de mettre les pieds Porte d’Auteuil.