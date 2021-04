Novak Djokovic a désormais un escargot qui porte son nom

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic a inspiré deux chercheurs qui ont découvert une nouvelle espèce d'escargot. Ils l’ont en effet baptisé «Travunijana djokovici», en l’honneur du numéro 1 mondial.

Le nom de Novak Djokovic a été mis à l'honneur le 15 avril dernier dans les pages de la revue internationale de biologie Subterranean Biology. Pour autant, ce n'est pas lui qui, entre deux tournois, a mis la main sur cette espèce d'escargot jamais découverte jusqu'à présent, mais bien des scientifiques.

En l'occurrence, il s'agit du professeur Vladimir Pesic de l’université du Monténégro et du biospéléologue slovaque Jozef Grego. Mais alors quel est le lien avec le célèbre joueur de tennis ? Pour nous permettre de comprendre, le chercheurs ont tout d'abord rappelé que pour découvrir «Travunijana djokovici», vu pour la première fois en 2019 dans une source située près de Podgorica, la capitale du Monténégro, il a fallu faire preuve d'une certaine ténacité.

Zoologists have discovered a new species of snail in #Montenegro and have named it after Serbian tennis player #NovakDjokovic ⁦@DjokerNole⁩. Travunijana djokovici was named by Jozef Grego & Vladimir Pesic in honour of “his inspiring enthusiasm & energy”. (Pic: J Grego) pic.twitter.com/gAdFPmwVY5

