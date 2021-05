Real Madrid : Le départ de Zinedine Zidane déjà acté ?

Zinedine Zidane vit ses dernières heures à la tête du Real Madrid. Sous contrat avec le club espagnol jusqu’en juin 2022, l’entraîneur français aurait déjà annoncé son départ à ses joueurs à l’issue de cette saison.

Quelques heures avant de se déplacer sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, pour l’avant-dernière journée de Liga, l’ancien meneur de jeu tricolore a encore laissé planer le mystère en conférence de presse. Une énième fois interrogé sur son futur, il a préféré botter en touche comme il l’a toujours fait jusqu’à présent.

«Je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je suis ici, ça oui. On joue demain (ce dimanche), puis il restera un dernier match. Pour le reste, j’ignore ce qu’il va se passer. Ma grande force, c’est de me concentrer sur le moment présent. Ça a toujours été comme ça. Je ne regarde pas le passé, ni le futur. Le présent, à fond», a-t-il confié, alors que le Real Madrid, qui compte toujours deux points de retard sur l’Atlético Madrid, peut toujours espérer conserver son titre de champion d’Espagne.

Il a toutefois ouvert la porte à un départ. «Ce que je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il arrive un moment où les choses doivent changer. Pas seulement pour moi, mais pour tous. Pour le bien du club, des personnes…», a-t-il glissé. Et d’ajouter : «Je ne laisse pas mon poste parce que c’est difficile. Il y a des moments où tu dois être là, et des moments où tu dois partir».

Des propos qui laissent sous-entendre qu’il pourrait quitter les Merengue à la fin du mois. Sa décision serait même déjà mûrement réfléchie et Zidane aurait fait part de sa volonté de partir à l’ensemble de son groupe, la semaine dernière, juste avant la rencontre face au FC Séville.

Direction la Juventus Turin ?

Ses joueurs auraient aimé qu’il honore sa dernière année de contrat dans la capitale espagnole, comme ses dirigeants, mais Zinedine Zidane, sur la sellette à plusieurs reprises cette saison, a été blessé et lassé par les nombreuses critiques et les doutes à son égard. Il a ainsi choisi de tourner la page. Si son départ n’est pas encore officiellement acté, plusieurs noms circulent déjà pour lui succéder sur le banc du Real Madrid.

Le nom de Massimiliano Allegri revient toujours avec insistance, mais aussi celui de l’ancienne idole Raul et de Joachim Löw. De son côté, «Zizou» pourrait prendre la direction de l’Italie et prendre en mains la Juventus Turin, où la première saison d'Andrea Pirlo n'a pas convaincu. Un club qu’il porte toujours dans son cœur après y avoir évolué pendant cinq saisons en tant que joueur. Mais il pourrait aussi décider de prendre un peu de repos et de recul avant de rebondir.

En attendant, il va s’atteler à bien terminer la saison et tenter de décrocher le titre de champion. «On est en train d'écrire quelque chose ensemble, chacun, dans ce grand club. Quelque chose qui restera pour toujours», a-t-il déclaré. Et un nouveau sacre lui permettrait de laisser une trace encore un peu plus indélébile au Real Madrid avant de clore ce chapitre.