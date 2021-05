«Ecris mon nom en bleu», l'hymne de l'équipe de France signé Youssoupha

En dévoilant sa liste des 26 mardi soir, Didier Deschamps a plus ou moins lancé le compte à rebours avant l'Euro de football 2021. Et désormais, l'Equipe de France a même son hymne pour la compétition, qui débute le 11 juin.

Le morceau a été dévoilé ce mercredi 19 mai par la Fédération française de football sur son compte Twitter. Il est interprété par un des poids lourds du rap hexagonal : Youssoupha.

Écris mon nom en Bleu,



Crie mon nom en Bleu ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KErYY40a6j — Equipe de France (@equipedefrance) May 19, 2021

Si le titre de cet hymne n'a pas été donné par la FFF, le rappeur scande pour refrain une punchline qui risque de rester dans la tête de tous les supporters français : «Ecris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu».

Pendant deux minutes, Youssoupha, né à Kinshasa (Zaïre) avant de grandir à Béziers, puis de s'installer en banlieue parisienne, illustre avec ses mots la diversité de l'équipe de France, tout en appuyant sur l'esprit de compétition des Bleus et leur envie de faire des grandes choses en juin prochain.

«Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé», rappe l'artiste. Ou encore «c'est jour de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France». Il appelle également les joueurs à se surpasser et les millions de supporters à se tenir derrière leur équipe : «Faites vivre les rêves, qu'on s'élève, qu'on soit unique, unis comme millions de supporters quand je pose».

Pour accompagner ce morceau, la FFF a réalisé un superbe clip animé, représentant chacun des 26 sélectionnés, avec des références dans les décors : un terrain de futsal pour Wissam Ben Yedder, des immeubles de Bondy pour Kylian Mbappé, ou encore le Stade Louis II, à Monaco, pour Thomas Lemar.

Reste désormais à savoir si ce titre va connaître le même succès que «Ramenez la coupe à la maison», de Vegedream, ou un destin plus triste, comme le «Tous ensemble» de Johnny Hallyday. En réalité, seul le parcours des Bleus pourra en décider.