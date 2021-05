Ligue 1 : Lille champion, le PSG et Monaco en Ligue des champions, Nantes barragiste… tout ce qu’il faut retenir de la 38e et dernière journée

La Ligue 1 a rendu son verdict. Au terme de la 38e et dernière journée, ce dimanche, Lille a été sacré champion de France pour la 4e fois de son histoire devant le PSG et Monaco. Dans le bas du tableau, Nantes jouera sa place dans l’élite lors d’un barrage face à Toulouse. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Lille sacré champion

Le Losc n’a pas craqué. En déplacement à Angers avec son destin entre les pieds, le club nordiste n’a laissé durer le suspense qu’une dizaine de minutes avant que Jonathan David ne trouve le chemin des filets sur un service de Renato Sanches. C’est ensuite l’inévitable Burak Yilmaz qui s’est chargé d’offrir la victoire (1-2) et le titre sur un plateau aux Lillois en transformant un penalty juste avant la pause malgré la réduction du score dans les arrêts de jeu d’Angelo Fulgini (92e). Dix ans après son dernier sacre, Lille est couronné pour la 4e fois de son histoire. Ce titre récompense la saison de tout un groupe et l’entraîneur Christophe Galtier, élu meilleur entraîneur de L1. Il sera d’ailleurs beaucoup question de son avenir dans les prochains jours. Mais lui ainsi que ses joueurs et ses supporters vont d'abord prendre le temps de savourer ce bonheur.

Le PSG et Monaco en Ligue des champions

Le miracle n’a pas eu lieu pour le PSG. A Brest, le club de la capitale devait obtenir un meilleur résultat que Lille pour décrocher le 10e titre de son histoire. Mais si les Parisiens se sont imposés (0-2) grâce à Angel Di Maria et Kylian Mbappé, auteur de son 27e but de la saison en championnat, les Lillois n’ont pas failli sur la pelouse d’Angers. Paris se consolera avec la Coupe de France et la 2e place synonyme de Ligue des champions. Malgré son nul à Lens (0-0), Monaco complète le podium et disputera le tour préliminaire de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe au détriment de Lyon, battu par Nice (2-3). Le club de la principauté pourrait même être directement qualifié pour la phase de groupes si Manchester United remporte, ce mercredi, la Ligue Europa.

Lyon et l’OM en Ligue Europa, Rennes en Ligue Europa Conférence

Lyon peut nourrir d’énormes regrets. Avec le match nul de Monaco à Lens (0-0), les hommes de Rudi Garcia avaient une occasion rêvée de terminer sur le podium. Mais ils ont tout gâché. Alors qu’ils menaient à la pause grâce à un doublé de Karl Toko-Ekambi (2-1), ils ont été renversés en seconde période par Nice (2-3) et devront se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine. Un terrible échec pour les Lyonnais et Rudi Garcia, qui ne devrait plus être sur le banc la saison prochaine. L’OL sera accompagné par l’OM qui a conservé sa 5e place après un dernier match nul et une histoire de penalties en toute fin de match à Metz (1-1). De son côté, Rennes s’est hissé à la 6e place devant Lens après sa victoire contre Nîmes (2-0) et jouera la première édition de la Ligue Europa Conférence.

Nantes barragiste

Nantes s’était donné le droit de croire à son maintien direct grâce à sa série de quatre victoires consécutives. Et un 5e succès d’affilée aurait permis aux Nantais de se sauver. Mais ils ont rechuté au plus mauvais moment avec la défaite concédée à domicile face à Montpellier (1-2). Malgré la déception, les hommes d’Antoine Kombouaré devront vite se remobiliser. Ils joueront leur place dans l’élite lors d’un barrage face à Toulouse les 27 et 30 mai prochains. Brest, Lorient et Strasbourg peuvent eux souffler : ils sont assurés d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Au contraire de Dijon et Nîmes déjà relégués à l’étage inférieur avant cette dernière journée.