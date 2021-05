PSG : Neymar a réalisé sa pire saison depuis qu’il est en Europe

Neymar a bouclé sa quatrième saison avec le PSG. Une saison à oublier en Ligue 1 tant pour le club de la capitale, qui a perdu son titre de champion, que pour le Brésilien, qui a réalisé son pire exercice depuis qu’il est arrivé en Europe.

Le n°10 parisien figure dans l’équipe type de la saison, dévoilée dimanche soir au terme de la 38e et dernière journée. Et pourtant il est loin d’avoir éclaboussé de sa classe et son talent les pelouses de l’Hexagone. Bien au contraire. Il a été l’un des symboles de l’échec du club parisien en L1, lui qui n’a jamais été aussi peu décisif depuis son arrivée sur le Vieux Continent.

La faute à une nouvelle accumulation de blessures. Souvent éloigné des terrains, il a disputé moins de la moitié des journées avec seulement 18 rencontres sur 38. Il n’a surtout délivré que 6 passes décisives et inscrit 9 buts. Beaucoup trop peu pour un joueur de sa renommée et qui prétend conquérir le Ballon d’or.

Il s’agit ainsi de son plus mauvais bilan depuis qu’il a quitté Santos et le Brésil pour rejoindre Barcelone à l’été 2013. Pour sa première saison en Catalogne, il avait joué 26 matchs de Liga pour 9 buts et 10 passes décisives. Il était ensuite monté en puissance la saison suivante avec 22 réalisations et 9 passes en 33 rencontres avant de réaliser sa meilleure saison avec les Blaugrana en 2015/2016 avec 24 buts et 16 passes décisives en 34 parties. Son dernier exercice en Espagne a été un peu moins prolifique (13 buts et 15 passes en 30 matchs).

Débarqué dans la capitale à l’été 2017, pour la somme record de 222 millions d’euros, il a réalisé un premier exercice prometteur avec 18 buts et 13 passes décisives. Mais ses statistiques n’ont cessé de diminuer ensuite avec 15 buts et 8 passes lors de la saison 2018/2019, puis 13 buts et 6 passes en seulement 15 matchs lors du précédent exercice. Et sa perte d’influence s’est confirmée cette saison, qui a été la pire de toutes.

Prolongé jusqu’en 2025, Neymar sera sans aucun doute motivé à l’idée de rectifier le tir la saison prochaine et de faire l’étalage de son talent seulement aperçu par à-coup, tout en ramenant le PSG au sommet de la Ligue 1. Pour cela, il faudra qu'il joue plus de 20 matchs sur une saison de championnat. Ce qu’il n’a encore jamais fait sous le maillot parisien…