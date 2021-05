Transferts : Sergio Agüero à Barcelone «pour jouer aux côtés de Lionel Messi»

Lionel Messi est un joueur du FC Barcelone jusqu’au 30 juin. Au-delà de cette date, l’avenir de l’Argentin est pour le moins incertain. Mais si son nom revient du côté du PSG, il pourrait finalement prolonger avec le club catalan, où son compatriote Sergio Agüero est attendu pour évoluer à ses côtés.

A la fin du dernier match de Premier League d’Agüero avec Manchester City, Pep Guardiola s’est laissé aller à quelques petites confidences. L’entraîneur des Citizens a tout d’abord confirmé le départ du «Kun», en fin de contrat avec le champion d’Angleterre. «Je vais peut-être révéler un secret. Il est peut-être proche de trouver un accord avec le club de mon cœur, le Barça», a confié l’ancien coach des Blaugrana à la BBC.

Avant d’ajouter. «Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Et je suis à peu près sûr qu’il va adorer et rendre mon club, Barcelone, de plus en plus fort», a-t-il ajouté. Ces déclarations laissent sous-entendre que Lionel Messi aurait décider de rester dans son club de toujours.

Désireux de quitter le Barça l’été dernier, le sextuple Ballon d’or ne serait plus aussi déterminé à partir depuis le retour de Joan Laporta à la présidence, même si son entourage pousserait pour une signature au PSG. Et s’il hésite entre rester et rejoindre le club de la capitale, la signature de Sergio Agüero pourrait l’inciter à rester à Barcelone.

Avant de retrouver l’Espagne, où il a porté les couleurs de l'Atlético Madrid avant de rejoindre l'Angleterre, et peut-être rejoindre son compère, Agüero a une dernière rencontre à jouer sous les couleurs de Manchester City avec la finale de la Ligue des champions, samedi, contre Chelsea. L’occasion pour l’international argentin, auteur de 260 buts avec City, d’offrir au club mancunien la première Ligue des champions de son histoire et d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà riche de cinq titres de champion, six Coupes de la Ligue, une Coupe d’Angleterre et trois Community Shield.