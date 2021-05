Equipe de France : Réunis à Clairefontaine, qu’est ce qui attend les Bleus jusqu’à l’Euro ?

L’Euro commence maintenant pour l’Equipe de France. Didier Deschamps et les Bleus se retrouvent, à partir de ce mercredi, à Clairefontaine pour moins de trois semaines de préparation avant leur entrée dans la compétition le 15 juin prochain contre l'Allemagne.

Pour ce premier jour de rassemblement, tous les regards seront tournés vers Karim Benzema (81 sélections, 27 buts). Rappelé par le sélectionneur plus de cinq ans après sa dernière sélection, en raison notamment de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l’attaquant du Real Madrid, auteur de 30 buts cette saison, va remettre les pieds dans le camp de base des Tricolores. «Je suis heureux, le plus heureux (…) je m’en fous des vacances !», s’est-il réjoui dans l’Equipe, lui qui va participer à sa première compétition internationale depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Nombreux absents

Mais lui, le petit nouveau Jules Koundé et les autres Bleus vont rapidement mettre le bleu de chauffe pour préparer cet Euro reporté d’un an en raison de la crise sanitaire (11 juin-11 juillet). Même s’ils ne seront pas tous présents pour ce début de stage. Paul Pogba est à Gdansk (Pologne), où il s’apprête à défier, ce mercredi, Villarreal en finale de Ligue Europa avec Manchester United, alors que N'Golo Kanté, Kurt Zouma et Olivier Giroud vont disputer, samedi, à Porto (Portugal) la finale de Ligue des champions avec Chelsea contre Manchester City.

C'est sans eux qu'Hugo Lloris et ses coéquipiers vont se mettre au travail. Et ils n’auront que trois semaines devant eux avant l’entrée dans la compétition. Ils n'auront pas d'autres choix que de «s’adapter», comme aime le répéter Didier Deschamps, pour entamer la compétition dans les meilleures conditions. Et l’un des principaux mots d’ordre sera la récupération au terme de saison pas comme les autres et perturbée par la crise sanitaire avec un programme qui devrait être adapté en fonction de l’état physique de chaque joueur. Car tous n’affichent pas le même état de forme et de fraîcheur, n’ayant pas forcément eu le même temps de jeu.

Les Bleus effectueront leur premier entraînement ce jeudi en fin d’après-midi. Une séance est ensuite programmée chaque après-midi jusqu’à leur premier match. Ils auront également au programme deux matchs amicaux. Le premier est prévu le 2 juin à Nice contre le pays de Galles. Ils affronteront ensuite la Bulgarie, le 8 juin, au Stade de France. Après cette rencontre, il leur restera une semaine pour peaufiner les derniers détails avant d’entrer dans le vif du sujet, le 15 juin, face à l’Allemagne à Munich, puis d’être confrontés à la Hongrie (19 juin) et au Portugal (23 juin) à Budapest. Avec l’objectif de rallier dans un premier temps les 8es de finale.