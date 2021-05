PSG : Mauricio Pochettino de retour à Tottenham dès cet été ?

Six petits mois et puis s’en va ? Débarqué en janvier dernier sur le banc du PSG, à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait déjà faire ses valises et retourner à Tottenham, selon la presse anglaise.

Un nouveau dossier vient d’arriver sur le bureau des dirigeants du club de la capitale. Alors qu’ils s’affairent depuis plusieurs semaines à trouver un terrain d’entente pour prolonger Kylian Mbappé, ils vont devoir gérer en parallèle le cas de l’entraîneur argentin. En quête d’un nouveau coach pour la saison prochaine, après le renvoi de José Mourinho en avril dernier, Tottenham souhaiterait faire revenir sur son banc l’ancien défenseur, remercié en novembre 2019 par les Spurs quelques mois seulement après avoir atteint la finale de la Ligue des champions.

Et Pochettino ne serait pas complétement fermé à un retour dans le club anglais, où il a passé cinq saisons et demi. Il est resté très proche du président Daniel Levy avec lequel il entretient toujours de bonnes relations. Les deux hommes se seraient même déjà entretenus sur les conditions de son éventuelle venue. Il jouit également toujours d’une bonne cote auprès des supporters et de certains joueurs. Dont Harry Kane. Et son retour pourrait le convaincre de rester alors que l’attaquant aurait émis des velléités de départ.

Si Mauricio Pochettino a ouvert la porte à son ancien club, c’est qu’il ne semble pas pleinement satisfait à Paris, où il a encore un an de contrat. Comme Thomas Tuchel avant lui, il ne serait pas libre qu’il le souhaiterait, notamment dans ses prises de décisions. «Si Pochettino a apprécié la chance de travailler dans un club d’élite, il a trouvé que son rôle à Paris était moins puissant que celui qu’il a tenu chez les Spurs pendant cinq ans et demi aux côtés de Levy. L’Argentin s’est retrouvé aux mêmes problèmes internes au PSG que son prédécesseur Tuchel», a affirmé, ce jeudi, The Athletic. Et comme le coach allemand, il entretiendrait des relations compliquées avec Leonardo. De quoi le faire sérieusement réfléchir.

Mais, pour l’heure, le PSG n’a pas l’intention de le laisser partir, même s’il n’a pas permis au club parisien de conserver son titre de champion de France. Les dirigeants souhaiteraient le conserver, en raison notamment de l'absence de successeur potentiel disponible actuellement. Mais la donne pourrait changer si une opportunité venait à se présenter avec les nombreux mouvements sur les bancs européens.