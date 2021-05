Manon Fiorot, combattante UFC : «Un combat qui peut me faire passer un cap»

Manon Fiorot remonte dans l’octogone de l’UFC le 5 juin à Las Vegas. Pour l’occasion, la combattante française de MMA, qui affrontera Maryna Moroz, s’est confiée à CNEWS sur sa préparation mais aussi ses ambitions.

Après ses débuts réussis dans la prestigieuse ligue de l’Ultimate Fighting Championship contre Victoria Leonardo, la Niçoise compte bien poursuivre sur sa lancée contre l’Ukrainienne.

Comment s’est passée la préparation de ce rendez-vous ?

La préparation s’est très bien passée, la perte de poids également. On finit les derniers entraînements. Toute la préparation s’est super bien passée.

Le poids, c’est stressant ?

C’est le plus difficile et le plus stressant. C’est encore plus dur que le combat. On se pèse tous les jours. Je me pèse même jusqu’à trois fois par jour pour être bien le jour J sur la balance.

Votre adversaire a l’expérience des combats UFC mais ne combat plus trop…

Elle vient de la catégorie en dessous, la catégorie des 52 kg. Forcément, elle n'aura pas ma puissance ni ma force, c’est un avantage pour moi. Je sais aussi qu’elle est forte en boxe anglaise et qu’elle se débrouille en grappling. Après elle ne combat pas souvent alors que moi j’ai enchaîné, je suis sur 5 combats d’affilées (5 victoires et 5 KO). Elle va y penser.

Ce combat est un nouveau test ?

Ce sera un bon test. Si je le remporte, cela va me permettre vraiment de passer un cap dans ma carrière et de demander une fille du Top 15. J’en ai quelques-unes en tête.

Comment imaginez-vous le déroulé de ce combat ?

J’aimerai encore terminer par un KO. Je dirai au deuxième ou troisième round.

A l’UFC, tout peut aller très vite. La ceinture mondiale, vous pourriez la viser quand ?

D’ici deux ou trois ans, je pense.

Qu’est-ce que cela représente de combattre à Las Vegas ?

Ce sera ma première (elle a combattu à Abou Dhabi en janvier). C’est important de combattre là-bas surtout que ce sera à l’Apex dans une salle mythique. Dans la vie d’une combattante, c'est important.