Photos : l’impressionnante transformation physique de Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal, qui a vécu une année 2020 très difficile, s’est récemment repris en mains et a connu une vraie métamorphose physique.

A 49 ans, l’ancien star de la NBA n’a pas été épargnée par les tragédies l’an dernier. Entre le décès de sa sœur juste avant celui son ami Kobe Bryant, l’ex-pivot des Los Angeles Lakers et du Orlando Magic a vécu une année compliquée. Et cela a évidemment affecté sa santé.

«C’était une très mauvaise année et je ne voulais rien faire, a expliqué Shaquille O’Neal dans Men’s Journal. Et quand cela arrive, mais que vous voulez éviter d'autres types de problèmes, il y a deux choses que vous pouvez faire : manger et Netflix.»

Heureusement, le «Shaq» a décidé de se reprendre en main après avoir pris conscience de son état. «J’ai commencé à mieux manger et à prendre de meilleures décisions, a-t-il avoué. Mon problème, c'est que j'ai toujours été un gars de sandwich. Sandwich au déjeuner, sandwich au dîner, sandwich au goûter. (…) Maintenant, je ne mange que des fruits, des shakes protéinés, des salades, du poisson, du poulet, des asperges et d'autres légumes. Le tout en très petites portions ce qui m'a permis de perdre environ 10 kg. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais pas vues depuis 20 ou 30 ans.»

Shaquille O’Neal n’a toutefois pas misé que sur l’alimentation. Il a également commencé à s’entraîner régulièrement. «Je fais 20 minutes de cardio, puis un peu de poitrine, biceps, triceps, abdos et dos, détaille l’ancien pivot. Au total, environ une heure par jour. J'ai toujours mal aux hanches et aux articulations, donc je ne peux pas sauter et courir. Je vais quand même essayer de commencer à courir un peu.» En tout cas les résultats sont là, et c’est assez impressionnant.