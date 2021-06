Roland-Garros : Une joueuse russe placée en garde à vue pour des soupçons de paris truqués

En plein tournoi de Roland-Garros, la joueuse de tennis russe Yana Sizikova, 101e mondiale, a été interpellée et placée en garde à vue pour des soupçons de paris truqués.

La joueuse de 26 ans a été interpellée jeudi soir à l'issue d'un match.

Les soupçons de paris truqués portent sur un match de double féminin de l'édition 2020 du tournoi parisien ayant opposé le 30 septembre Yana Sizikova et sa partenaire américaine Madison Brengle aux Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Tig. Une enquête avait été ouverte, dès le lendemain, le 1er octobre dernier pour «corruption sportive» et «escroquerie en bande organisée» et confiée au Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire.

Les soupçons viseraient particulièrement le cinquième jeu du deuxième set, un jeu blanc remporté par le duo roumain après deux doubles fautes grossières de la Russe Sizikova. Les Roumaines s'étaient finalement imposées en deux sets 7-6, 6-4.

A l'ouverture de l'enquête en octobre dernier, une source proche de l'affaire avait évoqué des paris «anormalement élevés», de l'ordre de «plusieurs dizaines de milliers d'euros». Si aucune anomalie n'avait été détectée sur le marché français par l'Autorité nationale des jeux (ANJ), des alertes avaient été émises par «GLMS (Global Lottery Monitoring System) et le groupe de Copenhague (qui regroupe 33 plate-formes de lutte contre les manipulations sportives dans le monde)».

La Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi de Roland-Garros, a confirmé l'arrestation de Yana Sizikova, sans faire davantage de commentaire.