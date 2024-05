«Gracias Rafa» : après sa défaite au Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal fait ses adieux au public espagnol

Après sa défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid face au Tchèque Jiri Lehecha (7-5, 6-4), Rafael Nadal a fait ses adieux au public espagnol. L’organisation du tournoi lui a rendu un bel hommage après la rencontre.

Le début de la fin. À bientôt 38 ans, Rafael Nadal, qui tente un dernier retour au premier plan, entame sa tournée d’adieu sur le circuit ATP, sauf rebondissement. À Madrid, sur ses terres, l’Espagnol a pu saluer son public une dernière fois. Et malheureusement, la belle histoire n’ira pas jusqu’au bout pour l’homme aux 22 sacres en Grand Chelem. Éliminé par le jeune tchèque Jiri Lehecha (31e joueur mondial) 7-5, 6-4, en un peu plus de deux heures, son Masters 1000 organisé dans la capitale espagnole s’arrête en huitièmes de finale.

«Une semaine inoubliable»

Mais après la rencontre, l’Espagnol a gardé le sourire, jusqu’à blaguer avec son public. «C’était une blague, l’année prochaine je reviens», a plaisanté Rafa au cours de l’hommage qui lui a été rendu dans la foulée de son match. Mais le joueur de 37 ans a rapidement éteint cette lueur d’espoir. «C’était bien la dernière fois que je jouais» à Madrid, a ensuite rappelé Rafael Nadal. «Ça a été une semaine très particulière pour moi, très positive à plusieurs niveaux. Une semaine inoubliable.»

Pourtant le public madrilène y croyait. Même quand son chouchou venait d'être breaké au début du deuxième set, la «Caja magica» s'époumonait : «Si se puede, si se puede», l'équivalent espagnol de «Yes, we can», scandait-elle. Et à chaque jeu ou presque, elle reprenait son refrain lancinant. Encore une fois, de plus belle et avec une ovation debout, quand Lehecka s'apprêtait à servir pour le gain du match. «Allez Rafa, on n'est pas pressé», a lancé un peu plus tôt un spectateur, à presque minuit. Mais pour le gaucher majorquin, il était temps de lâcher prise.

Quatre matchs en six jours

Il faut dire que la reprise n’était pas de tout repos pour Rafael Nadal. Avec un quatrième match en six jours, le deuxième en deux jours après un combat de plus de trois heures la veille, la marche était trop grande pour l’Espagnol. En revanche, alors qu’il participait à son deuxième tournoi depuis sa reprise à Barcelone, Rafael Nadal n’avait plus connu une telle série de victoires depuis l’été 2022 (trois matches gagnés de suite). De quoi l’encourager avant son tournoi favori, Roland-Garros (26 mai-9 juin).

Mais avant de venir faire ses adieux au public parisien, l’Espagnol ira se tester à Rome (8-19 mai), pour le dernier Masters 1000 sur terre battue avant les Internationaux de France. Pour le moment, Rafael Nadal laisse planer le doute et ne se prononcera qu’après le tournoi italien sur sa venue à Roland-Garros, la terre chérie de ses 14 triomphes, a-t-il confirmé mardi soir.

«Merci pour toutes ces années d'émotions»

Mais le joueur de 37 ans ne se fait pas d’illusion. Il ne jouera à Paris que s’il se sent «suffisamment prêt», a-t-il répété tout au long du tournoi madrilène. «Sinon, ça n'a pas de sens», a-t-il tranché. Mais à Madrid, l’homme aux 22 titres en Grand Chelem a pu tirer sa révérence devant son public. Après une ultime faute en revers, Rafael Nadal a fini par s’incliner face Jiri Lehecha en un peu plus de deux heures. Minuit trois à l’horloge, l’heure pour le public de rendre hommage à son chouchou.

«Gracias Rafa», ont affiché les écrans autour du court. «Merci pour toutes ces années d'émotions. On t'aime», pouvait-on lire sur un drapeau espagnol accroché à une rambarde du stade. «Vous m'avez fait un cadeau pendant ces 21 ans (à Madrid) peut-être plus important que de gagner un tournoi du Grand Chelem», a comparé Nadal. «Les émotions que j'ai vécues sur ce court, devant le public espagnol, me resteront pour toujours.»