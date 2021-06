PSG : Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino, Lionel Messi, Mercato… Nasser Al-Khelaïfi met les choses au point

Au sortir d’une saison mitigée avec la perte du titre de champion de France et en pleine préparation pour la prochaine, Nasser al-Khelaïfi a balayé toute l’actualité du PSG. Et elle est chargée avec la prolongation de Kylian Mbappé, l’avenir de Mauricio Pochettino ou encore le mercato estival. Autant de thèmes et d’autres encore que le président parisien a abordé, ce lundi, dans l’Equipe.

La prolongation de Kylian Mbappé

«Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira pas libre. (…) Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente. C’est Paris, son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur mais promouvoir le championnat de France, son pays, sa capitale. C’est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d’or pendant des années, j’en suis sûr à 100%. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d’ambition et de projet, peuvent aujourd’hui rivaliser avec le PSG ?»

L’avenir de Mauricio Pochettino

«A la fin de la saison, j’ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait partir. Il n’a jamais eu une attitude laissant penser qu’il voulait partir. C’est tout l’inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l’organisation, ce dont il a besoin la saison prochaine. Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du mercato, des joueurs… (…) Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi.»

La piste Lionel Messi

«Je ne parle pas des dossiers en cours. (…) Je l’ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. (…) Tous les grands joueurs veulent venir au PSG. (…) Ce n’est pas possible de tous les faire venir, d’autant qu’on a déjà des grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique.»

Le mercato estival

«Ces deux dernières années, on n’a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. (…) On doit encore s’améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu’on veut faire. (…) Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présent, on a des ambitions pour cet été.»