JO de Tokyo : Les Etats-Unis sans LeBron James, mais avec Stephen Curry ?

Une absence de taille. Les Etats-Unis seront privés de LeBron James aux JO de Tokyo, ont rapporté lundi soir des médias américains. La star des Lakers, éliminée au 1er tour des play-offs NBA, préfère s’accorder du repos et retrouver la plénitude de ses moyens.

A 36 ans, James a connu une saison éreintante, marqué par une sérieuse entorse à la cheville, qui l’a éloigné des parquets pendant un mois. S’il est revenu à temps pour les play-offs, il n’était pas forcément au meilleur de sa forme physique. A l’issue de l’élimination des Lakers par Phoenix, il avait déjà laissé sous-entendre qu’il ne défendrait pas les couleurs de «Team USA» au Japon.

«Je pense que je vais jouer pour le Tune Squad cet été au lieu des Jeux olympiques», avait-il lancé faisant allusion à «Space Jam : A New Legacy», film mêlant images réelles et animation, dont il est la star et qui doit sortir sur les écrans américains une semaine avant le début des JO (23 juillet-8 août). Déjà absent à Rio en 2016, il ne briguera donc pas une nouvelle médaille d’or olympique après celles décrochées à Pékin en 2008 et à Londres quatre ans plus tard.

Son coéquipier Anthony Davis devrait lui aussi faire l’impasse pour les mêmes raisons. Il a d’abord été victime d’une grosse inflammation au tendon d’Achille droit. Absent pendant deux mois, il était également revenu pour affronter Phoenix avant de se blesser à l’aine lors du match 4. Revenu pour le match N.6, il n’avait tenu que quelques minutes face à la douleur qui s’est réveillée.

Stephen Curry et Damian Lillard, dont la saison est également finie avec Golden State et Portland, pourraient en revanche faire partie des douze joueurs appelés, selon The Athletic. La star des Warriors, qui pourrait décrocher une première médaille d’or olympique, se dit à «50-50» pour être de l’aventure, alors que Lillard a confié être «très intéressé».