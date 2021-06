Euro 2021 : France, Angleterre, Belgique, Portugal... qui sont les favoris ?

L’Euro 2021 (11 juin-11 juillet), décalé d’un an suite à la pandémie de Covid-19, s’annonce très indécis avec plusieurs nations capables de s’imposer.

Une édition prometteuse. Cette année, les favoris et outsiders seront nombreux à prétendre soulever le trophée le 11 juillet prochain à Londres. En plus des champions du monde tricolores, le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d’Europe en titre, mais également les revanchards belges, la jeune garde anglaise et l’Italie en pleine renaissance seront prétendants à la couronne continentale.

D’autres formations, comme l’Espagne, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas auraient pu être cités mais semblent être légèrement moins armés pour cette bataille européenne qui s’annonce très passionnante.

La France

Championne du monde en titre et vice-championne d’Europe, l’équipe de France est pratiquement la grande favorite de cette 19e édition du Championnat d’Europe des nations. Emmenés par Kylian Mbappé, Karim Benzema ou Paul Pogba, les hommes de Didier Deschamps devront faire fi de leur étiquette pour ne pas déjouer et connaître une grande désillusion. Il faudra d’abord sortir du groupe de la mort où figurent le Portugal, champion en titre, qui les avait battus en finale de l’Euro 2016 mais aussi de l’Allemagne, qui sera revancharde après un Mondial 2018 complètement manqué.

Le Portugal

Champion d’Europe en titre, le Portugal, placé dans la poule de la France et de l’Allemagne, se verrait bien conserver sa couronne et offrir à Cristiano Ronaldo un nouveau trophée avec son pays avant, sûrement, son dernier tournoi, la Coupe du monde 2022 (à condition d’être qualifié). Pour aider CR7, le sélectionneur Fernando Santos pourra compter sur des joueurs expérimentés comme Pepe et Bruno Fernandes mais aussi le petit prodige Joao Felix.

La Belgique

Le couteau entre les dents. Depuis sa défaite en demi-finale de Coupe du monde, la Belgique ne pense qu’à revenir briller dans un tournoi majeur. L’heure est arrivée pour les Diables rouges. Avec des joueurs tels que Kevin De Bruyne, Eden Hazard et surtout le buteur Romelu Lukaku, la génération dorée belge cherchera voudra prouver son talent et décrocher le trophée le 11 juillet prochain à Londres. Les hommes de Roberto Martinez et son adjoint Thierry Henry, placés dans le groupe B avec le Danemark, la Russie et la Finlande, sont peut-être arrivés à maturité. A eux de le prouver.

L’Angleterre

Pour la première fois depuis bien longtemps, l’Angleterre se positionne comme un favori dans une grande compétition. Toujours attendus, mais jamais présents, les Anglais se présenteront avec une équipe particulièrement puissante notamment en attaque. Emmenés par le capitaine et buteur Harry Kane, les hommes de Gareth Southgate pourront s’appuyer sur des talents bruts comme Phil Foden, Jadon Sancho ou encore Mason Mount. Placés dans le groupe D en compagnie de la Croatie, l’Ecosse et la République, les «Three Lions» espèrent bien soulever leur premier trophée depuis la Coupe du monde 1966. D’autant que les demi-finales et la finale se disputeront à Londres.

L’Italie

La Squadra Azzura est de retour. Après avoir manqué la Coupe du monde 2018, les Italiens ont fait leur révolution et se présenteront avec une équipe invaincue en 26 matchs. Emmenés par Roberto Mancini qui a complètement reconstruit la sélection, les coéquipiers de Georgio Chiellini pourront s’appuyer sur leur buteur Ciro Immobile ou encore le milieu solide Nicolo Barella pour briller dans cette compétition. A condition de sortir, dans un premier temps, d’un groupe A piège dans lequel figurent la Turquie, le pays de Galles et la Suisse. Ensuite, tous les rêves seront permis pour les Transalpins.