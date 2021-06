PSG : Gianluigi Donnarumma futur titulaire, Keylor Navas relégué sur le banc ?

Gianluigi Donnarumma se rapproche chaque jour du PSG. En fin de contrat avec l’AC Milan, le jeune portier italien (22 ans) doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de s’engager pour cinq ans avec le club de la capitale, où il pourrait devenir le gardien titulaire, reléguant Keylor Navas sur le banc.

Pour Paris, Gianluigi Donnarumma était une opportunité à ne pas surtout pas manquer. Il est libre de tout engagement et le vice-champion de France n’aura pas la moindre indemnité à verser. A 22 ans, il est surtout déjà considéré comme l’un des meilleurs à son poste et possède une solide expérience du haut-niveau avec plus de 260 apparitions avec Milan et 26 sélections avec l’équipe d’Italie.

Sa venue est un bon moyen de préparer l’après-Navas, qui a prolongé son contrat, en avril dernier, jusqu’en juin 2024. Un prêt d’une ou deux saisons dans la foulée a même été évoqué pour éviter «une guerre des goals», comme il y a quelques saisons entre Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. Mais elle pourrait finalement avoir lieu.

Keylor Navas (34 ans) a beau être considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, l’une des meilleures recrues parisiennes depuis l’arrivée des Qataris, si ce n’est la meilleure, et l’un des chouchous des supporters, sa place de titulaire ne serait pas assurée. Elle serait même menacée.

Si le costaricien a été décisif à de multiples reprises, sauvant régulièrement son équipe, les dirigeants parisiens n’auraient pas apprécié certaines prestations, comme lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, selon le Corriere dello Sport. La fragilité physique de l’ancien madrilène, touché à l’épaule en fin de saison, susciterait également quelques inquiétudes.

De son côté, Donnarumma, courtisé par plusieurs clubs européens, a choisi Paris pour disputer la Ligue des champions et n’entend pas jouer le rôle de doublure. En tout cas pas éternellement. Reste à savoir comment Mauricio Pochettino va gérer ce cas forcément épineux, même s’il ne se plaindra d’avoir deux des meilleurs gardiens au monde sous sa main.