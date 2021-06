PSG : Kylian Mbappé est seulement le 12e joueur le plus cher du monde

Souvent en tête du classement des joueurs les plus chers du monde, établi par l’observatoire du football CIES, Kylian Mbappé a dégringolé. L’attaquant français n’occupe plus que le 12e rang dans cette hiérarchie des joueurs à la plus forte valeur marchande dans les cinq plus grands championnats européens, désormais dominée par le jeune anglais Phil Foden.

A un an de la fin de son contrat au PSG, où il n’a toujours pas prolongé, le champion du monde tricolore a une valeur estimée à 118 millions d’euros. Un montant très loin des 265,2 millions d’euros évalués début 2020. Mbappé demeure néanmoins le joueur Français le plus cher devant le nouveau venu chez les Bleus Jules Koundé (81,7 millions d’euros, 35e) et Anthony Martial (80,6 millions d’euros). Et il a une valeur quasiment deux fois supérieure à celle de son coéquipier Neymar, qui ne pointe seulement qu’à la 71e place de ce top 100 (61,1 millions d’euros).

La tête de ce classement a un fort accent britannique avec trois Anglais aux trois premières places. Et Phil Foden (21 ans) trône au sommet. Selon l’algorithme de l’observatoire du football, il faudrait débourser 190,2 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu offensif de Manchester City. Ses compatriotes de Manchester United Mason Greenwood (178 millions d’euros) et Marcus Rashford (159,1 millions d’euros) complètent le podium.

Erling Haaland arrive derrière avec une valeur estimée à 155,5 millions d’euros. Le buteur norvégien du Borussia Dortmund devance de peu un autre joueur de Manchester United, à savoir le Portugais Bruno Fernandes (154,3 millions d’euros).

Le Top 10 du classement

1. Phil Foden (Manchester City) : 190,2 millions d’euros



2. Mason Greenwood (Manchester United) : 178 millions d’euros



3. Marcus Rashford (Mancheter United) : 159,1 millions d’euros



4. Erling Haaland (Borussia Dortmund) : 155,5 millions d’euros



5. Bruno Fernandes (Manchester United) : 154,3 millions d’euros



6. Frenkie de Jong (Barcelone) : 138,7 millions d’euros



7. Pedri (Barcelone) : 133,2 millions d’euros



8. Alphonso Davies (Bayern Munich) : 131,6 millions d’euros



9. Joao Felix (Atlético de Madrid) : 127,8 millions d’euros



10. Mason Mount (Chelsea) : 123,6 millions d’euros