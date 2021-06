Transferts : Achraf Hakimi à Chelsea plutôt qu’au PSG ?

Le PSG n’a pas perdu son temps. Alors que le mercato estival a ouvert ses portes ce mercredi, le club de la capitale s’est déjà mis d’accord avec Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Mais les dirigeants parisiens pourraient se heurter à un premier contrecoup avec Achraf Hakimi.

L’international marocain est la priorité du vice-champion de France pour le couloir droit de sa défense. A peine la saison terminée, des négociations ont été entamées avec l’Inter Milan pour tenter de s’attacher ses services. Mais pour l’heure, elles traînent en longueur.

En effet, le club italien ne lâchera pas son joueur à n’importe quel prix. En proie à des difficultés financières, le champion d’Italie réclamerait pas moins de 80 millions d’euros pour laisser partir l'ancien madrilène. Une somme plus que conséquente, alors que Paris aurait soumis une première offre de «seulement» 60 millions d’euros.

Mais au-delà de cette offre jugée insuffisante, le PSG n’est pas le seul sur le coup. Chelsea a également manifesté son intérêt pour le latéral droit. Et le club anglais, vainqueur de la Ligue des champions, pourrait même rafler la mise. «Aujourd’hui, il faut faire plus attention à Chelsea qu’au PSG car les Anglais ont beaucoup poussé ces derniers jours et ils offrent aussi 60 millions d’euros», a confié le journaliste italien Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato, sur Sky Sport.

La menace incarnée dans ce dossier par la formation entraînée par Thomas Tuchel est bien réelle. Elle pourrait pousser Paris à augmenter son offre pour se rapprocher du montant réclamé par l’Inter Milan. D’autant qu’Achraf Hakimi, ouvert à un départ malgré les déclarations récentes de son agent, aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le PSG.