Euro 2021 : comment Christian Eriksen, toujours hospitalisé dans un état stable, a été sauvé

Victime d’un malaise cardiaque samedi pendant le match de l’Euro Danemark-Finlande (0-1), Christian Eriksen, toujours dans un état stable, a eu la chance d’avoir un capitaine et un médecin très réactifs.

Le premier, Simon Kjaer, est rapidement venu à son secours, appelant le second à intervenir. «On a réussi à faire ‘revenir’ Christian, a raconté Martin Boesen en conférence de presse. On a été appelé sur le terrain quand Christian s'est effondré, je ne l'avais pas vu moi-même tomber, mais c'était clair qu'il était inconscient.»

Le joueur de l’Inter Milan, qui s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés, avant de subir un massage cardiaque, à quelques minutes de la mi-temps, a rapidement été pris en charge. «Quand on est arrivé près de lui, il était sur le côté, il respirait et je pouvais sentir son pouls, mais soudain, tout a changé et comme tout le monde a pu le voir, on a commencé à lui faire un message cardiaque, a poursuivi le médecin de l’équipe danoise. L’équipe médicale (du tournoi) est vite arrivée et avec leur aide, on a fait ce qu'on devait faire.»

Des nouvelles positives

La Fédération danoise de football a rapidement donné des nouvelles rassurantes du milieu de terrain de l'Inter Milan pour dire qu'il était conscient et qu'il avait pu s'entretenir avec ses coéquipiers.

Rassurés, les Danois ont donné leur accord pour que le match reprenne après une longue interruption. Ils se sont finalement inclinés 1 à 0, mais leur sélectionneur Kasper Hjulmand a salué leur force de caractère après le match. Ce dimanche matin, la Fédération danoise a donné des nouvelles de Christian Eriksen, qui avait reçu de nombreux soutiens et même de coéquipiers en club qui jouaient le soir même (Romelu Lukaku avec la Belgique ou Achraf Hakimi avec le Maroc).

Lukaku : "C'était difficile de jouer aujourd'hui, je dédie ma performance à Christian Eriksen. J'ai beaucoup pleuré" pic.twitter.com/9CfdjYs7Lr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 12, 2021

Achraf Hakimi dédicace son magnifique coup-franc à Christian Eriksen en montrant son numéro 24. pic.twitter.com/UNKkjj5NNr — Vines Foot (@VinesFoot) June 12, 2021

«Ce matin, nous avons parlé avec lui et il a salué ses coéquipiers. Sa condition est stable et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires, a indiqué la DBU dans un tweet. L'équipe et l'encadrement de la sélection nationale ont reçu une assistance de crise et vont continuer d'être là l'un pour l'autre après l'incident d'hier (samedi).»