Vidéo : les jongles complètement manqués de Florian Thauvin lors de sa présentation

Florian Thauvin est un joueur des Tigres. En fin de contrat avec l’OM, le champion du monde tricolore s’est engagé pour cinq ans avec le club mexicain, où il a été présenté en fin de semaine aux médias et aux supporters. Une présentation qui ne s’est pas forcément très bien passée…

La tradition veut que les nouvelles recrues réalisent quelques séries de jongles au moment de leur présentation. L’ancien marseillais n’y a pas échappé lors d’un show en grande pompe, entre feux d'artifice, musique de mariachis et tour de terrain avec accolades et autographes. Vêtu de la tunique du club, floquée de son numéro 26, Thauvin a manié le ballon et a effectué quelques gestes techniques. Mais, sous le coup de l’émotion et la pression, il n’a pas tout réussi, loin de là, avec des gestes complètement manqués.

Mais il n’a pas forcément eu le temps de cogiter. Quelques heures plus tard, il a rejoint ses nouveaux coéquipiers, qui se trouvent en stage de pré-saison à la station balnéaire de Playa del Carmen dans l’Est du pays. Dont André-Pierre Gignac, qu’il souhaite imiter. «Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici, c’est déjà une légende au Mexique. Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement», a confié Thauvin.

Malgré la pression et les fortes attentes autour de son arrivée, il est prêt à relever le défi. «Je suis prêt pour l'exigence, en France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c'est le club français avec le plus de pression, j’ai l’expérience et la maturité pour ça», a-t-il assuré. Et d’ajouter : «Je vais donner le maximum pour que les supporters soient fiers de moi».

Avec dans un coin de sa tête l’ambition de retrouver l’équipe de France. «J’ai l’objectif de revenir en équipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire», a-t-il lancé. En attendant, c’est depuis le Mexique qu’il va suivre les Bleus à l’Euro.