Copa America 2021 : un nouveau record pour Neymar avec le Brésil

Le Brésil n’a pas manqué son entrée à la Copa America. Et Neymar non plus. L’attaquant du PSG a été l’un des grands artisans de la victoire, dimanche soir, de la Seleçao contre le Venezuela (3-0) avec un but mais aussi une passe décisive, qui lui a permis de rejoindre Pelé dans l’histoire de la sélection brésilienne.

Neymar est en très grande forme. Déjà buteur et passeur décisif lors des deux précédentes rencontres (2-0 contre l’Équateur et le Paraguay début juin en qualifications pour le Mondial 2022), le prodige de Santos a remis le couvert à Brasilia pour le premier match du Brésil dans la compétition.

Alors que son coéquipier et capitaine à Paris Marquinhos avait ouvert le score en première période (23e), il a doublé la mise peu après l’heure de jeu en transformant un penalty obtenu par Danilo (64e).

Avec cette réalisation, il a inscrit son 67e but sous le maillot auriverde en 106 sélections et n’est désormais qu’à dix longueurs du record de Pelé (77 buts). Une marque qu’il devrait rapidement faire tomber pour entrer encore un peu dans la légende de la sélection brésilienne.

Mais l’ancien barcelonais a déjà rejoint le «roi» dans l’histoire de l’équipe du Brésil. Avec son offrande pour Gabigol en toute fin de rencontre (89e), il a délivré sa 47e passe décisive en sélection et est devenu le co-meilleur passeur de la Seleçao avec Pelé.

Et Neymar, en quête de son premier titre majeur avec le Brésil, tentera de dépasser son illustre aîné dès jeudi lors du 2e match des Brésiliens contre le Pérou tout en se rapprochant de son record de buts