Hexagone MMA, MMA Grand Prix... Un mois de juillet bouillant en France

Le MMA sera à l’honneur début juillet en France avec deux événements majeurs : la 3e édition du MMA GP et Hexagone MMA.

Désormais autorisées sur le sol français depuis janvier 2020 mais freinées à cause de la pandémie de Covid-19, les compétitions de MMA vont enfin prendre leur envol cet été. En une semaine, deux gros rendez-vous sont à noter en région parisienne.

MMA Grand Prix, le 1er juillet

Pour sa 3e édition, le MMA Grand Prix se déroulera au Palais des Sports d’Issy les Moulineaux avec le grand retour du public. Lors de la précédente édition, le huis clos était obligatoire. Une bonne nouvelle pour les fans qui pourront admirer de bons combats avec une belle fight card.

Au programme notamment : Alioune Nahaye contre Alex Morgan, Alix Jeanguillaume contre Onefel Mackoumbou ou encore Ale Joseph Donatello contre Maxime Dumas. Chez les femmes, la puissante Marie Loiseau sera à suivre.

Hexagone MMA, le 9 juillet

Nouvel arrivé, le roster d’Hexagone MMA, créé par Jérôme Pourrut, Laurent Pourrut, David Rothschild et Orsat Zovko, va se produire en direct de Paris La Défense Arena avec un accueil du public. Comme ils l’ont révélé, dès que les conditions sanitaires le permettront, une saison complète d’Hexagone MMA sera composée de 10 événements par an, en métropole et dans les territoires d’Outre-mer ou francophones. Une bonne nouvelle pour la discipline. D’ailleurs, Hexagone MMA sera à Las Vegas en novembre 2022.

Voici les 6 premiers combattants annoncés pour la soirée @HexagoneMma le 9 juillet 2021 !





Gaël GRIMAUD Karl "the Psycho" AMOUSSOU Flore HANIStéphanie PAGE Aymard GUIH Jade JORAND





En vente mercredi, inscrivez-vous à l'alerting https://t.co/teVVICe2Ou#MMA pic.twitter.com/paCWztESXy — Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) June 7, 2021

