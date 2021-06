Roland-Garros 2021 : Stefanos Tsitsipas a appris le décès de sa grand-mère juste avant la finale

Il a appris la mauvaise nouvelle juste avant d’entrer sur le court central. A quelques instants de la finale de Roland-Garros, perdue en cinq sets, dimanche, face à Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas a été averti du décès de sa grand-mère paternelle.

Au lendemain de son revers lors de sa première finale en Grand Chelem, le jeune Grec (22 ans) a tenu à lui rendre un vibrant hommage. «Cinq minutes avant que j’entre sur le court, ma grand-mère bien-aimée a perdu son combat pour la vie. Une femme sage, dont la foi en la vie et la volonté de donner et d’offrir ne peuvent être comparées à quiconque d’autre que j’aie rencontré, a écrit Tsitsipas dans un message posté sur son compte Instagram, accompagné d’une photo où il soulève le trophée remis au finaliste perdant avec le visage fermé.

«Il est important qu’il y ait plus de personnes comme elle dans ce monde. Parce que des gens comme elle vous font vivre. Ils vous font rêver», a-t-il ajouté. Très touché par sa disparition, et malgré sa déception d’avoir échoué à conquérir son premier titre du Grand Chelem, il a déclaré qu’il y avait des choses beaucoup plus importantes dans la vie que de remporter des trophées.

«La vie, ce n’est pas gagner ou perdre. Il s’agit de profiter de chaque instant de la vie, seul ou avec d’autres, a-t-il confié. Vivre une vie pleine de sens, sans misère ni abjection. Soulever des trophées et célébrer des victoires, c’est quelque chose, mais ce n’est pas tout».