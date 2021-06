Euro 2021 : Cristiano Ronaldo continue de pulvériser les records

Une légende. Cristiano Ronaldo est devenu mardi le meilleur buteur de l’histoire de l'Euro après avoir inscrit un doublé lors de la victoire du Portugal contre la Hongrie (3-0).

La star portugaise de la Juventus Turin a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des plus grands joueurs. Avec un total de 11 buts, il dépasse Michel Platini. L’ancien n°10 de l’équipe de France avait inscrit 9 buts lors d’une seule et même compétition, l’Euro 1984 que les Bleus avaient remporté.

Dans la Ferenc-Puskas Arena, le capitaine des champions d’Europe en titre qui ont longtemps buté sur la rude défense hongroise a d’abord doublé la mise pour les siens sur penalty (87e) après l’ouverture du score de Raphael Guerreiro (84e) avant d’en inscrire un second dans les arrêts de jeu de la rencontre (90+2e).

Cristiano Ronaldo





All-time EURO top scorer (11 goals)



All-time top scorer for Portugal (106 goals)



First player to appear at 5 EURO final tournaments



First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1

