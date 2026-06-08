Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : pourquoi Erling Haaland a-t-il ajouté le nom «Braut» sur son maillot norvégien ?

Erling Haaland et son flocage lors d'un match de préparation au Mondial contre le Maroc, le dimanche 7 juin. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pendant la Coupe du monde 2026, Erling Haaland, qui affrontera la France, va porter un maillot de la Norvège floquer «Braut Haaland». Voici l’explication.

Une tradition à respecter. Pour sa toute première Coupe du monde avec la Norvège, l’attaquant star Erling Haaland va tenter de marquer les esprits et de porter son équipe. Mais en attendant ses performances sur le terrain, c’est son flocage sur son maillot qui va faire parler.

En effet, depuis 2025, Erling Haaland porte l’inscription «Braut Haaland» sur le dos de son maillot norvégien, au lieu de «Haaland» comme c’est le cas à Manchester City. Il s’agit tout simplement des coutumes nationales. «Braut» vient de sa mère, tandis que «Haaland» vient de son père, l'ancien milieu de terrain de Manchester City, Alf-Inge Haaland.

D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Borussia Dortmund se fait déjà appeler Erling Braut Haaland.

Lucas et Théo Hernandez vont disputer une deuxième Coupe du monde ensemble.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : Koeman, Ayew… Avant les frères Doué, voici les fratries qui ont déjà joué ensemble un Mondial Lire

Pour rappel, la Norvège est placée dans le même groupe que la France. Les deux équipes s'affronteront le vendredi 26 juin (21h heure française), à Boston.

Erling HaalandFootballCoupe du monde 2026

À suivre aussi

Harry Styles, J.K. Rowling, Erling Haaland... Voici les stars qui payent le plus d'impôts au Royaume-Uni
«Il a commencé à me toucher les fesses» : l’improbable fait qui a motivé Erling Haaland lors de la victoire de la Norvège en Italie
Erling Haaland a inscrit un triplé contre Israël en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Erling Haaland : pourquoi l’attaquant norvégien est-il entré dans l’histoire du football ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités