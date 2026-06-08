Coupe du monde 2026 : pourquoi Erling Haaland a-t-il ajouté le nom «Braut» sur son maillot norvégien ?

Pendant la Coupe du monde 2026, Erling Haaland, qui affrontera la France, va porter un maillot de la Norvège floquer «Braut Haaland». Voici l’explication.

Une tradition à respecter. Pour sa toute première Coupe du monde avec la Norvège, l’attaquant star Erling Haaland va tenter de marquer les esprits et de porter son équipe. Mais en attendant ses performances sur le terrain, c’est son flocage sur son maillot qui va faire parler.

En effet, depuis 2025, Erling Haaland porte l’inscription «Braut Haaland» sur le dos de son maillot norvégien, au lieu de «Haaland» comme c’est le cas à Manchester City. Il s’agit tout simplement des coutumes nationales. «Braut» vient de sa mère, tandis que «Haaland» vient de son père, l'ancien milieu de terrain de Manchester City, Alf-Inge Haaland.

D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Borussia Dortmund se fait déjà appeler Erling Braut Haaland.

Pour rappel, la Norvège est placée dans le même groupe que la France. Les deux équipes s'affronteront le vendredi 26 juin (21h heure française), à Boston.