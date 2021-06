Formule 1 : Esteban Ocon prolonge avec Alpine

Esteban Ocon a prolongé son contrat avec Alpine (ex-Renault) jusqu’en 2024, a annoncé l'écurie française de Formule 1 ce mercredi.

Après une année hors de la F1 en 2019, en tant que pilote d’essai chez Mercedes, le Français (24 ans) avait rejoint Renault en 2020 et son contrat expirait à la fin de la saison 2021. Avec cet accord de trois ans supplémentaires, Ocon poursuivra l'aventure avec, au moins en 2022, l'Espagnol Fernando Alonso comme coéquipier.

Esteban Ocon Re-Signs until 2024 A part of the Enstone-Viry family since you were 14 years-old, congratulations @OconEsteban. Keep chasing the dream, together





Read the full announcement below #EO31 #Ocon2024 #FrenchGP

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 16, 2021