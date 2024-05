24 Heures du Mans 2024 : la liste des 186 pilotes engagés dévoilée

La liste des 186 pilotes qui disputeront les 24 Heures du Mans auto les 15 et 16 juin prochain, lors de la 92e édition, a été dévoilée ce lundi 6 mai.

Ils seront 186 à batailler pour les 24 Heures du Mans auto les 15 et 16 juin sur le circuit Bugatti. Tour d'horizon des pilotes présents.

Dans la catégorie reine, les Hypercars, il y aura 23 voitures engagées par les neuf constructeurs différents : Ferrari, Alpine, BMW, Isotta Fraschini, Peugeot, Lamborghini, Cadillac, Toyota et Porsche. Sébastien Buemi et ses quatre triomphes aux 24 Heures, André Lotterer et ses trois succès, ou Kévin Estre, vainqueur du championnat FIA WEC, seront de la partie côté pilotes.

La liste complète des 186 pilotes engagés est à retrouver ici.

A noter que parmi les anciens pilotes de Formule 1, on retrouvera notamment Antonio Giovinazzi, vainqueur en 2023 sur Ferrari, Robert Kubica, Nyck de Vries, Romain Grosjean et Mick Schumacher.