Antoine Griezmann : son épouse Erika partage une photo inédite de leur mariage

Ce mardi 15 juin, alors que la France s’apprêtait à affronter l’Allemagne dans le cadre de l’Euro 2020, Erika Choperena, l’épouse d’Antoine Griezmann, a célébré leur anniversaire de mariage avec une magnifique photo postée sur Instagram.

« Quatre ans qu’on s’est promis le respect et une vie ensemble », a-t-elle écrit en légende du cliché, sur lequel l'attaquant de l'équipe de France et sa promise en robe blanche, ouvrent la piste et s'embrassent sous les yeux de leurs convives.

Quelques heures plus tard, Erika Choperena a posté une photo de sa fille Mia, de dos avec le maillot français, avec pour légende : « Aujourd’hui commence, une fois de plus, un rêve pour lequel nous ne baisserons pas les bras... Allez papa ! ».

Des gages d’amour qui ont porté chance à Antoine Griezmann, puisque l’équipe de France s’est finalement imposée 1-0 face à l’Allemagne, remportant trois précieux points qui leur font démarrer de la meilleure manière possible cet Euro.

Pour mémoire, Antoine Griezmann et Erika Choperena sont en couple depuis neuf ans. « On était logés dans une résidence avec une cantine, que l'on partageait avec les étudiants d'une université contigüe. Je l'ai vue passer avec un plateau. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un la connaissait. On m'a alors expliqué qu'elle apprenait la psychologie pour enfant », avait-il raconté au magazine GQ.

« Pendant un an et demi, je lui ai envoyé des messages, j'ai essayé de la séduire. J'ai ramé... Nous sommes ensemble depuis le 27 décembre 2011». Ils se sont mariés le 15 juin 2017 au Palais de Galiana à Tolède en Espagne, et sont les heureux parents de Mia (née en 2016), Amaro (2019) et Alba, née le 8 avril dernier.