Euro 2021 : L’Allemagne renverse le Portugal au terme d’un match spectaculaire (4-2)

L’Allemagne est toujours en vie dans cet Euro. Battue d’entrée par la France (1-0), la Mannschaft a renversé, ce samedi, le Portugal au terme d’un match spectaculaire (4-2) et s’est relancée dans la course à la qualification pour les 8es de finale.

Telle une bête blessée, tant par son revers inaugural que par l’ouverture du score des champions d’Europe, l’Allemagne a sorti les crocs pour croquer les Portugais avec un succès plein d’autorité. Rentrés dans la rencontre avec le couteau entre les dents, les protégés de Joachim Löw ont immédiatement mis le pied sur le ballon. Mais après avoir vu le but de Robien Gosens être refusé par la Var, ils ont été surpris sur un contre éclair conclu par Cristiano Ronalo au quart d’heure de jeu (15e).

Touchés mais pas coulés, les Allemands sont restés fidèles à eux-mêmes et ont accentué la pression sur des Portugais, qui ont craqué en moins de cinq minutes avec des buts contre leur camp de Ruben Dias (35e) puis Raphaël Guerreiro (39e). En tête à la pause, ils n’ont pas levé le pied et dès le retour des vestiaires Kai Havertz a inscrit le but du break (51e) avant Gosens ne donne encore un peu plus d’ampleur au score (60e).

Diogo Jota a réduit le score (67e), mais le mal était fait pour le Portugal même si la frappe sur le poteau de Renato Sanches aurait pu offrir une fin de rencontre passionnante. Avec cette victoire allemande, et le match nul de la France contre la Hongrie (1-1), le suspense est totalement relancé dans le groupe F, qui porte bien son surnom de «groupe de la mort». Et tout se jouera, mercredi, lors de la dernière journée.

Actuellement deuxième avec un point de retard sur la France, l’Allemagne sera assurée d’être en 8e de finale en cas de succès face à la Hongrie, qui est également toujours en course pour se qualifier. Une victoire pourrait même lui offrir la première place si les Bleus et les Portugais se neutralisent à Budapest. Mais les Allemands devront faire attention à l’excès de confiance et se rappeler de la Coupe du monde 2018 lorsqu’ils avaient été éliminés au troisième match après leur revers contre la Corée du Sud (2-0).