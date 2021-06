Euro 2021 : Christian Eriksen a quitté l'hôpital après une opération réussie

C'est une excellente nouvelle pour le footballeur danois. L'international Christian Eriksen a pu quitter l'hôpital de Copenhague, ce vendredi 18 juin, après une «opération réussie», réalisée six jours après son arrêt cardiaque survenu lors d'un match de l'Euro 2021.

L'information a été annoncé de manière très officielle par la fédération danoise de football.

La veille, les médecins avaient expliqué que le pensionnaire de l'Inter, âgé de 29 ans, allait devoir se faire implanter un défibrillateur miniature pour réguler son rythme cardiaque.

«L'opération s'est bien passée et je vais bien vu les circonstances», a déclaré le joueur dans un communiqué.

Ce faisant, Christian Eriksen a même pu rendre visite à ses coéquipiers à leur camp d'entraînement au nord de la capitale danoise.

