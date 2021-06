Barcelone : Lionel Messi tout proche de prolonger avec une importante baisse de salaire ?

Bientôt la fin du feuilleton ? En fin de contrat à Barcelone et annoncé sur le départ, Lionel Messi (33 ans) devrait finalement prolonger son contrat de deux ans avec le club catalan dans les prochains jours, selon la presse argentine.

En septembre dernier, le sextuple Ballon d’or avait clamé publiquement sa volonté de quitter le Barça. Mais au sortir de 16e saison sous le maillot blaugrana, il semble avoir revu sa position. Après une longue réflexion, il ne serait plus enclin à rester dans son club de toujours malgré une saison compliquée avec notamment une élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions.

Il aurait même accepté de revoir son salaire largement à la baisse avec des émoluments nets annuels de 35 millions d’euros contre 88 millions d’euros actuellement. Si un accord définitif n’a pas encore été trouvé, il ne resterait plus que quelques détails à régler pour que sa prolongation jusqu’en juin 2023 soit entérinée. Les dirigeants barcelonais se veulent en tout cas confiants sur l’issue des négociations.

Alors qu’un départ a longtemps été évoqué, et que son nom a circulé avec insistance du côté du PSG, le retour de Joan Laporta à la présidence du club, début mars, a grandement joué sur sa décision de poursuivre l’aventure en Catalogne. Il aurait également été convaincu et rassuré par le début de mercato avec l’arrivée notamment de son compatriote Sergio Agüero. Mais aussi celles annoncées de Memphis Depay ou encore de Georginio Wijnaldum. De quoi prétendre à reconquérir le titre de champion d’Espagne et la Ligue des champions.