Courses hippiques : première victoire dans un quinté pour la jument de Tony Parker

Moins d'un an après s'être lancé dans le monde des courses hippiques, Tony Parker a remporté mardi son premier Quinté+ à Nantes (Loire-Atlantique), grâce à sa jument Best Win, montée par le jockey Damien Boche.

Après avoir surgi dans la dernière ligne droite, Best Win, entraînée par Ludovic Gadbin, a bien résisté à l'outsider Daligar dans les derniers mètres, pour offrir à l'ancienne star du basket français sa première victoire en Quinté+, la course quotidienne la plus attendue par les parieurs. C'est également le premier succès dans ce type de courses pour Damien Boche.

Best Win a été la première jument acquise par Tony Parker lorsqu'il a lancé son écurie, Infinity Nine Horses, à l'été 2020. Il possède aujourd'hui cinq galopeurs. «Je suis heureux que l’écurie remporte son premier quinté avec notre pouliche de cœur, Best Win, sur un hippodrome qui nous porte chance puisque Best Sixteen avait permis à l’écurie d’obtenir son premier succès, en 2021», a réagi l'ancien meneur des Spurs de San Antonio au Parisien.

Tony Parker imite ainsi un autre sportif passionné de courses hippiques, le footballeur Antoine Griezmann, propriétaire de chevaux de course depuis 2017, et vainqueur de son premier quinté fin avril grâce à Hooking, sur l'hippodrome de Longchamp à Paris.