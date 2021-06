Euro 2021 : battue par la Suisse aux tirs au but (3-3, 5-4), la France est éliminée dès les huitièmes

L'équipe de France a dit adieu à son rêve de doublé. Les Bleus ont été éliminés de l'Euro 2021 lundi par la Suisse aux tirs au but (3-3 a.p., 5-4). Une énorme désillusion.

Comme un symbole, c’est Kylian Mbappé, en difficulté dans la rencontre et depuis le début de la compétition, qui a manqué le dernier tir au but tricolore. Le seul raté de la série.

Tout avait très mal commencé pour les hommes de Didier Deschamps qui avait donc opté pour un 3-5-2 avec lequel ses joueurs ont été complètement perdus. Incapables de se trouver, ils ont été cueillis à froid par Seferovic (15e) et n’ont pas été capables de revenir au score en première période.

L'échec de Deschamps ?

Mais en seconde période, après être revenu à un schéma plus approprié (4-3-3 ou 4-2-3-1 selon la lecture), les Tricolores ont renversé la situation en début de seconde période avec un arrêt de Hugo Lloris sur un penalty de Rodriguez (54e), puis un doublé de Benzema (57e et 59e) et une frappe splendide de Pogba (75e).

Sauf que Seferovic a lui aussi doublé la mise (81e) avant que Gavranovic n'égalise (90e). Le score n'a pas bougé pendant la prolongation. Et les Suisses se sont qualifiés aux tirs au but. Ils retrouveront l’Espagne en quarts.

«C'est douloureux, a confié Hugo Lloris. Encore plus après une séance de tirs au but où ça devient de la loterie. (…) Comme on est l'équipe de France, champions du monde en titre, se faire éliminer en huitièmes de finale, c'est pas bon comme résultat. Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Il faudra digérer cette déception. En deuxième mi-temps, on est revenus avec de très bonnes intentions, on a renversé le match. Ces deux buts dans le dernier quart d'heure nous font très mal. Même si malgré ça, en prolongation, on fait des bonnes choses et on a des situations. On est passés par tous les états. Ca fait partie du jeu, c'est le football. C'est pour ça qu'on l'aime. Quand ça ne se passe pas, ça fait mal.»

1/4 - La France ne disputera pas les quarts de finale d’une compétition majeure pour la 1re fois depuis la Coupe du Monde 2010, où elle avait été éliminée en phase de groupes. Désillusion. #FRA #EURO2020 pic.twitter.com/36imHmYPVO — OptaJean (@OptaJean) June 28, 2021

Désormais, il va falloir se remobiliser et analyser ce qui n'a pas été dans cet Euro. Et notamment le manque de solidité défensive. Ce qui était une force par le passé pour les Bleus, surtout en Russie en 2018.

Un avenir en question ?

Didier Deschamps va également devoir se remettre en question. Si offensivement, le pari Karim Benzema (4 buts en 4 matchs) a été réussi, c'est derrière qu'il y a eu beaucoup de problèmes (6 buts encaissés en quatre matchs).

«Aujourd'hui on est du mauvais côté, il faut l'accepter même si ça fait mal, a-t-il indiqué. Il faudra le temps de digérer mais c'est sans doute qu'on ne méritait pas plus. «(Sur la première période ratée) Oui, après c'est l'adversaire qui nous a mis en difficulté, mais il y a pas de soucis j'assume mes responsabilités, je sais très bien, c'est le foot, c'est comme ça et le mérite quand on gagne il revient surtout aux joueurs et quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité.»

Pointé du doigt pour l’utilisation d’un 3-5-2 en début de rencontre, l’ancien captaine de l’équipe de France a répondu : «Est-ce qu'on aurait fait mieux dans un autre système ? Peut-être, mais on a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps pour inverser totalement la tendance et mener 3 à 1 et après malheureusement on a perdu le fil pour arriver à cette séance de penalties.»

Evidemment, les questions autour de son avenir ont été évoquées après cette terrible désillusion, mais Deschamps a botté en touche. «Là n'est pas la question, a-t-il lancé. Aujourd'hui, je suis triste, comme l'ensemble du groupe, le staff, avec la force que dégage cette équipe, mais il faut l'accepter c'est le foot.»